潘淑仪‧头不够大别逞强 长辈常言：若没这么大个头，就别戴这么大个帽。浅白的意思是指人要正确认识及看清自己，知道自己几斤几两，平时能吃几碗饭，不要不自量力及班门弄斧。

长辈常言：若没这么大个头，就别戴这么大个帽。浅白的意思是指人要正确认识及看清自己，知道自己几斤几两，平时能吃几碗饭，不要不自量力及班门弄斧。

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每个人都有自恋的一面，有意无意认为自己比某某某漂亮、有品味、文采好、品德佳、能力高等，反正就是一大堆优点排著队也数不完，缺点仅有寥寥无几，或许够力自恋的人，甚至认为自己是完美，毫无瑕疵，零缺点。

当年轻一代踏入社会大染缸中，在觅职的过程总是挑三拣四，最理想是觅得高薪厚禄的职业，少一点苦差或日晒雨淋自然最合适不过，毕竟自己是甫从高等学府毕业，堪称为一名大专生，身上尚散发著披著毕业袍的阳光气息。

然而，年轻人终究回归现实，就职环境等同是社会的缩影，同事或前辈非你的友人或家人，不会处处给予指点，除非你是遇上贵人，否则你需凭靠双手披荆斩棘，开辟属于自己的康庄大道。切记，工作的历程小人处处，明鎗易挡，暗箭难防。

年轻人，与其总在惦记自己是否吃亏或吃苦，倒不如趁年轻之际下苦工，能力能及之事，多做点也无妨，能力不及之事，谦虚学习讨教，别总是顾著面子而不愿开口讨教，或是总是在乎顶著大学毕业帽的光环，而不敢表现不懂的一面。

年轻人，初次踏入社会难免会跌跌撞撞，或许尚会被别人以笑话看待，受同行或同事排斥及误解。也许你短暂的努力及付出，无法获得相等的回报或主管的赏识，不要忘记，就职的岁月漫漫长路，不急于一时求回报，也不急于一时求表现。

致即将毕业的年轻人，别任性及逞强，尝试从每一份工作中寻找学习的乐趣，待多年以后再回首，你会对于年轻时期的坚持，而感到骄傲及感恩过去的自己。