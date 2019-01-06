“王与民共存”‧柔苏丹关心子民福祉 “王与民共存”（Raja dan Rakyat Berpisah Tiada），恰好形容柔佛苏丹依布拉欣的领导方式，陛下经常关心子民的福祉。

柔佛苏丹陛下经常探访全柔各地子民，关心子民的福祉。（图：星洲日报）

（柔佛‧新山5日讯）“王与民共存”（Raja dan Rakyat Berpisah Tiada），恰好形容柔佛苏丹依布拉欣的领导方式，陛下经常关心子民的福祉。

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柔佛苏丹依布拉欣的官方脸书今日发布了一则贴文，主题为“有经验的君主，柔佛民族团结的催化剂”，并指出陛下经常不拘礼节与民亲近，时常探访全柔各内陆地区的子民。

“当水患季节来临时，陛下与王室成员也亲自到访临时疏散中心，同时发出所需要的物资给灾民。”

注重柔佛民族团结

“除了注重柔佛民族之间的团结，陛下也经常针对柔佛州的发展和进步给予忠告和意见。”

贴文也提到，当陛下兑现诺言，落实“柔佛子民梦想之屋”（Rumah Impian BangsaJohor）计划时，陛下对子民的爱更是显而易见。

“陛下希望柔佛民族各阶层，都拥有可负担的房屋。”