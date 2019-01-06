刘国泰：积极实现5大目标·刘氏总商会要对接世界 马来西亚刘氏总商会总会长拿督刘国泰说，该会希望在未来一年半内实现5大目标，即平台化、国际化、品牌化、专业化及年轻化该商会。

马来西亚刘氏总商会总会会所开幕启用，邀请舞狮前来表演助兴。左六起为刘羽原、刘金源、刘国泰、刘国民、刘国泉、刘天才及刘隆荣。（图：星洲日报）

（吉隆坡5日讯）马来西亚刘氏总商会总会长拿督刘国泰说，该会希望在未来一年半内实现5大目标，即平台化、国际化、品牌化、专业化及年轻化该商会。

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他在该会会所开幕典礼上致词时说，商会应要成立平台与世界刘氏宗亲对接，透过建立网络将会员带到全世界。

因此，他呼吁会员们踊跃邀请专业人士及宗亲加入该会，并希望透过生意来往促进宗亲感情，也希望透过国际化该商会扩大刘氏家族。

精选商品建立品牌

至于品牌化，他说，该会将逐步淘汰质量较差的商品，精选出高质量商品以建立该会品牌。

他说，该会欲成为宗亲面向世界的衔接平台，因此会员及体制需体现出专业性，希望透过平台主办各项专业活动，期许未来打造出更好的品牌。

他指出，随着科技的全面革新，商业世界正在改变，而他看好年轻一代未来将颠覆商业模式，因此他认为该会必须全面走向年轻化，让年轻一代颠覆未来的商业世界。

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他希望国内创业家能在该商会找到合适的商业伙伴，壮大该会及相关企业，并希望该会未来两年内有3至4名执行秘书，负责处理对接工作。

他说，该会成立半年，至今已有逾50名会员，他放眼明年该会的会员人数可达逾百名。

刘国泉：商会应纯粹资讯交流

刘氏总商会名誉会长拿督刘国泉指出，该会需深入探讨该会的成立是以利益挂钩或是以资讯交流平台的模式运作。

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他说，过去曾有商会成立的合作社以失败收场，因此认为若情况允许，商会应纯粹作为资讯交流对接的国际平台，并制造与具有直接利益的对接，尽可能避开直接的商业利益及金钱上有挂钩。

刘国民：同乡会纷组织商会

刘氏总商会名誉顾问拿督刘国民说，随着时代转变，大马各地乡会也有所改变，除了文化交流，同乡会也另组织商会，以便在商业及专业上互相分享及推动经贸发展。

他有信心该会能把握机会以商会为桥梁，通过各种平台，与国内外相关商业建立良好关系，加强阵容，持续发展商业及建立强大基础，在国内外扮演举足轻重的角色。

出席者包括马来西亚刘氏总商会名誉顾问刘天才、署理总会长拿督刘隆荣、副总会长拿督刘羽原、刘恩福、刘金源及刘国富。