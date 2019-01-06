茶室偷拍女东主裙底．男子当场被围捕 一名男子昨晚在哥市华人餐室，被怀疑以手机偷拍女东主裙底风光，当场被店东逮个正着，交警查办。

被指偷伯的男子（左一）接受警员现场问训。（图：星洲日报）

（吉兰丹．哥打峇鲁5日讯）一名男子昨晚在哥市华人餐室，被怀疑以手机偷拍女东主裙底风光，当场被店东逮个正着，交警查办。

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这宗事件于昨日傍晚7时左右，在市内哥本苏丹路的九龙茶餐室发生。

男子行径败露后一度企图反抗，结果与店东发生肢体冲 突，被被召来的2名警员扣留助查。

手机放桌底偷拍

事发时正是晚餐时间，店里坐满食客。

该店少东告诉记者，该名男子过去曾经到来光顾，一直 以来行迹可疑，偶尔也会拿着手机，出现在九龙茶餐室对面 常常排长龙的人气马来饭档。

他说，对方有很长一段时间没出现了，岂料，昨晚又重 返九龙，点了一杯饮料就坐下来张望。

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“我暗中观察他的一举一动，发现他把手机放在桌底 下，朝着我的兄嫂站着的位置照相时，我马上就过去制止 他，请他交出手机。他一开始装一副不知情，后来才讲对不 起。”

事发时，女店东的丈夫在洗手间，突然听到茶餐室一 片喧哗就马上出来瞧个究竟，他和弟弟及父亲也围着该名男 子，不让对方逃跑。据了解，男子骑着一辆摩哆车来，就停 放在九龙茶餐室附近。

他与事主争辩时口操马来话，最后被警员上铐带走。

少东指出，他将到警局报案，希望警方能在对手的手机 发现更多“罪证”。