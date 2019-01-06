范洛荔‧“红人”带来的省思 得到奖项的肯定是一件令人雀跃、骄傲的事，但如果得到的奖项是带着嘲讽、侮辱意味，那就不只令人尴尬，还很令人沮丧。

得到奖项的肯定是一件令人雀跃、骄傲的事，但如果得到的奖项是带着嘲讽、侮辱意味，那就不只令人尴尬，还很令人沮丧。

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早前由社交媒体所谓“吹水站”网民恶搞颁出的“2018年脸书红人大奖”，据说柔佛州包办了前三名，得奖者分别是早前引起网民广泛关注的带刀哥、扫把姐、散钱姐。

只要有使用社交媒体，相信都不会对他们3人所涉及的风波感到陌生，你我之中甚至可能有人曾留言评论有关事件。

带刀哥，是因在新山的一个夜市与其他摊贩发生争执，过程中声称自己刀不离身，而被网友冠以绰号，并且人肉搜寻以及群起攻击，网上至今还留着所谓的“JB带刀哥粉丝团”。

来自麻坡的扫把姐则是以扫把挥打年长的女同事，视频被放上网之后受到网民猛烈挞伐，短时间内就不堪舆论压力，通过下跪敬茶道歉的方式希望平息风波。

至于散钱姐事件，其实说穿了根本不是大事。女事主电召外卖服务，与送餐的工作人员因散钱问题而发生争执，过后把事件放上网，反而被网民指责她有公主病。

作为柔佛州人，看到以上令其他州属“望尘莫及”

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的排行榜成绩，尤其是看到一些网民总结出“柔佛州很危险”、“千万不要惹柔佛州人”，我们是应该感到自豪还是惭愧？

其实，在这个步伐快速、人心浮躁的社会，只要稍微控制不好，一时失控做出过激的举动，你我都有可能像他们3人一样成为网络红人，受到成千上万的网民讨伐。

舆论的杀伤力有多大，这边不用赘述。或许有人会认为他们活该，受到排山倒海的嘲笑和辱骂都是自找，但你我又有甚么资格站到道德的制高点上对他人恣意批评？

在这个人人平等的社会，没有谁比谁高尚。纵使别人犯错，我们只要引以为鉴，提醒自己不要犯同样的错误就好，最多也只是提出看法或给予指正，实在没有必要嗜血地践踏和摧毁他人，像是不把人逼上绝路誓不罢休。

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若是只会躲在键盘后面，当起大侠喊打喊杀，那其实没有甚么意义。有时间的话，还不如想想可以做甚么有意义的事。在这新的一年，希望大家一起努力，共同打造更理性、正面的社交网络世界。