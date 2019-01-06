福联会前总会长黄茂桐逝世 曾任两届福联会总会长、同善医院前主席、隆雪中总董事以及隆中华名誉董事长拿督黄茂桐今日逝世，享年94岁。

（吉隆坡5日讯）曾任两届福联会总会长、同善医院前主席、隆雪中总董事以及隆中华名誉董事长拿督黄茂桐今日逝世，享年94岁。

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黄茂桐生前热衷公益活动，他于60年代加入雪隆福建会馆并担任各小组科长，1972年获选为该会总务，连任5届至1981年。

在这期间，黄茂桐表现深受董事会的赞赏，于1978年获委兼任为雪隆福建会馆第1届青年团团长至1979年。

黄茂桐于1982年改选的新届董事会，以多数票荣获为第49届董事会新届会长、并连任第50届和第51届董事会会长至1987年。

1957年马来西亚福建社团联合会获准成立，黄茂桐于1982年依章被公推为第12届及第13届，连任两届福联会总会长。

1977年《双福文学出版基金》成立时，黄茂桐即被推选为第1届主任至今，直接及间接培育了无数文学人才，为马华文学界做出了巨大的贡献。

此外，黄茂桐曾担任同善医院董事逾50年，并出任主席，直到2015年才卸下主席职。

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黄茂桐也是隆中华独中发展的领军人物之一，是他不辞劳苦，无私付出，隆中华才能在这片土地落地深根，培育千万优秀的中华学子。

他也曾出任隆雪中总董事成员，并于2015至2018年度董事会届满后卸任，结束长达33年的服务。