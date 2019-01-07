福清洋国泰酒楼主打‧粤菜美食异军突起 实兆远是一个靠海的城镇，附近许多渔村海产丰富新鲜，因此这里的餐馆多以售卖料理海鲜为主，海鲜已成为吸引游客的其中一个重要旅游卖点，福清洋海鲜村也是因这里有多家海鲜餐馆而扬名。

“万寿无疆”的大拼盘摆设，道道佳肴都可独当一面。（图：星洲日报）

实兆远是一个靠海的城镇，附近许多渔村海产丰富新鲜，因此这里的餐馆多以售卖料理海鲜为主，海鲜已成为吸引游客的其中一个重要旅游卖点，福清洋海鲜村也是因这里有多家海鲜餐馆而扬名。

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实兆远的华裔人口大部份是福州籍贯，福州人南来这里垦场也有超过110年，福州人聚居的地方有甘文阁、福清洋及二、三、五条路等，福州文化包括饮食文化已在此深耕，或许在西马已不容易找到比这里更多的传统福州饮食文化。

西班牙黑毛猪排骨是很受欢迎的菜式，肉质香滑顺口。（图：星洲日报）

原汁原味摆盘具巧思

近年来由于地方经济发展而带来许多外地人士，许多移居这里的人或外地的著名餐馆也开始在此开设餐或设分店，使到不同籍贯人士经营的餐馆逐渐多样化，因此现在除了海鲜和福州美食，实兆远美食也有更多的定义，有了更多的选择。

粤菜在这里仍属较少数的一种中华美食菜系，福清洋的国泰酒楼就是一家异军突起以广式美食主打重点的酒楼，虽然平日和假期周末的旅游旺季这里卖的都是新鲜海鲜餐，但它主打的是广东式的宴席菜式，有别于一般的传统道地菜肴，已在当地打响了名堂。

大马华人籍贯传承自中国的家乡美食，和其他东南亚国家一样传到当地及传承到今天，大部份已与当地的口味材料和酱料交融，衍生出比发源地相同菜肴更具多元特色。国泰酒楼的广东菜式虽也有同样情况，但这家酒家尽力让菜肴原汁原味，同时在摆设方面运用更多花样巧思，别具匠心的设计，适合婚嫁寿宴和社团宴会。

国泰酒楼的盆菜表面菜式也具吸引力，覆盖在下方的还有很多真材实料。（图：星洲日报）

古瑞鸿：盆菜最受欢迎

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福清洋国泰酒楼董事古瑞鸿表示，其实现代人办喜宴或社团宴会比较喜欢多样化的菜肴，最好可以百花齐放，不再指定只限某一籍贯的菜式，所以国泰酒楼除了粤式菜，也会在菜单内加上一些顾客要求的菜肴。

他说，在传统的粤菜当中，目前其中一项最受欢迎的宴会菜式是盆菜，一大盆里各种各式材料塞得满满，寓意盆满砵满，是年年大赚的好兆头，国泰大盆菜里的用料充足有品质，有鲍鱼、猪肚、蚝干、干贝、花胶、福袋、鸡、虾、豆筋、芥兰花、白箩卜等，这些材料各自都很美味，加入高汤一起熬煮后可想而知是如何可口了。

“例如办寿宴时，我们以寓意‘万寿无疆’的摆设来恭贺主人家长寿健康，这道菜是合众为一，这些菜肴原本都能独当一面上桌的，有红烧鲍鱼和鱼鳔、蒜茸烧鸡、双味石斑鱼、火腿卷、沙律水果、海蜇和西班牙酵素黑毛猪排骨等，当然最不能缺少的是寓意长寿的寿桃包。”

他说，为了顺应顾客的要求，各种堂食或宴会菜式或多或少会加入一些其他籍贯甚至不同族群心头美食元素，如蔬果沙律虾、西式黑毛猪排骨，以及类似面包鸡的蒙古包，甚至顾客要求的不同海鲜和冷盘等，务求满足人们的要求。

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双味石斑鱼和火腿卷，有肉又有鱼。（图：星洲日报）

水果沙律鱼肉卷，制作过程费心思。（图：星洲日报）

“蒙古包”内里包著的是香喷汁浓的咖哩鸡。（图：星洲日报）

红烧鲍鱼叫人看了心花怒放，胃口大开。（图：星洲日报）