潘伟斯：勿求助政治人物‧依正确管道申请可负担屋 “希盟政府努力改变前朝政府的旧文化，更极力杜绝贪污腐败文化，唯外界仍有不少人对新政府抱着旧思维，认为只要给所谓的‘台底钱’，就能获得可负担房屋。”

柔州政府2019年财政预算案古来县座谈会，获得古来各政府单位代表及地方官员参与聆听。（图：星洲日报）

（柔佛‧古来5日讯）柔佛州国际贸易、投资及公用事业委员会主席潘伟斯表示，新政府希望每项新政策的讯息都能有效传达给民众，并杜绝贪污文化，民众若要申请可负担房屋，应通过正确管道提出申请，而非延续前朝政府的方式，寻求政治人物协助申请。

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潘伟斯也是武吉峇都区州议员，他今天出席在古来公主城民众会堂举行的柔州政府2019年财政预算案古来县座谈会后，在新闻发布会上发表谈话。

杜绝贪污腐败文化

他指出，柔州政府已在半年前宣布废除“可负担房屋固打制（KMK）”，但至今仍有民众向他询问由政党协助申请可负担房屋的事宜，并指以前国阵各政党都获得分配可负担房屋。

“希盟政府努力改变前朝政府的旧文化，更极力杜绝贪污腐败文化，唯外界仍有不少人对新政府抱着旧思维，认为只要给所谓的‘台底钱’，就能获得可负担房屋。”

“我希望这些民众能了解新政府的新作风，若本身无法通过网络提出申请，可到我的办公室要求协助上网申请，但千万不要通过政治人物寻求协助。”

传达各项惠民措施

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他指出，如今已经没有政治人物协助申获可负担房屋的文化。他奉劝民众，若有人声称可协助申请可负担房屋，那是欺骗行为。

潘伟斯坦言，政府希望向人民有效传达各项惠民新措施的讯息，因为往往很多利民政策推行后，碍于讯息传达不利，仍有不少民众不甚了解，因此产生不必要的误会。

他希望通过今天举办的座谈会，能让各政府单位官员、村长及市议员掌握有关讯息，成为政府与人民之间有效沟通的桥梁，并指接下来各县会陆续举办这类座谈会。

柔州新闻局副局长莫哈末依峇（左）颁赠纪念品给潘伟斯。

2电子领域企业进驻柔州

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尽管全球经济面对挑战，马来西亚投资发展局的报告显示，接下来将会有2家大型企业进驻柔佛州进行投资。

潘伟斯透露，有关企业将是电子领域，他最快将于下周宣布进一步消息。

“除了有关企业，目前也有来自中国的投资商与州政府商谈，或将在士年纳展开一项占地逾200英亩的房地产投资计划。”

他也提及，柔州政府正在商讨士年纳工业园更名事项，以让该工业园更符合现有的发展情况，更何况有关工业园并不属于士年纳范围内。

潘伟斯认为，柔州拥有优越的地理位置，加上各单位通力合作为柔州营造有利经商的环境，相信这些都是柔州吸引外资入驻的主要原因。

因此，他表示柔州政府有信心今年可达到吸引80亿令吉投资额目标。