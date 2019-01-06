森马华民政．不办公开新春活动 森马华及森民政今年农历新年，不举办公开性的大型新春活动，仅进行内部庆典。

首次执政的森州行动党，预料在今年农历新年将会举行多项新春活动，与民欢庆。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉5日讯）森马华及森民政今年农历新年，不举办公开性的大型新春活动，仅进行内部庆典。

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萧开文：量力而为

2019年的农历新年是民政 和马华第一次以反对 党身份庆新春，森州马华主席萧开文指 出，随着环境和条件的改变，今年农历 新年，森马华只举办凝聚党员的团拜活 动，而没有与民同庆的公开活动。

他告诉《花城》社区报，虽然输 了大选，但马华党员还是一家人，他们 也想藉着佳节感谢党员们一直以来的 支持，建立归宿感、保温党内部的感 情。

“现在环境和条件都不同了，我 们只能量力而为，今年新春，我们先办 能力所能及的活动，暂时无意举行开放 的团拜活动，希望华社可以体谅。”

他坦言，其实华社不是因为马华 没办新春活动而讨厌马华，所以马华要 赢回华社信心，并非靠这类活动。

同时，他不忘呼吁大众给予马华 时间和空间，相信他们很快会以更好的 状态回来、与民同在。

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“至于内部的团拜活动将落在什 么时候、以什么形式进行，则有待开 会确定，届时也会邀请党中央领导出 席。”

马华去年在沉香森州梅江五属会馆停车场及礼堂举行“芙蓉戊戌新年庙会”，活动内容丰富，惟今年已经确定不会再大肆庆祝。（图：星洲日报）

钟伟兴：无法在选区办新春活动

森民政党主席拿督钟伟兴则强 调，这是民政党第一次以 反对党身份度过春节，虽然基于资源 问题无法在森州或选区办新春活动， 但中央的庆典还是会以简单的方式进 行。

“新春的活动是中央主催，而我 们这次也完全集中在党中央，森州的 基层和党员都会受邀去中央办的春节 活动，一起庆祝农历新年的到来。”

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他指出，往年会在选区举行一些 小型的新春开放门户活动，但这次基 于资源有限和为了节省开销，庆春节 的主力集中中央。

张聒翔：希盟续办团拜与民同庆

首次以执政党身份度新春的希 盟政府则继续举办团拜，与 民同庆。

掌管城市和谐、房屋地方政府与 新村行动理事会的森州行政议员张聒 翔指出，团拜的地点和日期将在稍后 宣布，主要是因为芙蓉市议会礼堂仍 在装修中，因此州政府需要再物色适 合的地点。

至于日期方面，他坦言，理解到 华社一般在农历新年的初一至初五都 比较繁忙，因此团拜不会选在农历大 年初一，而是在农历初五后才举行。

“除了州政府的团拜活动之外， 个别的议员服务中心也会举办团拜和 新春活动。”

民政党去年在龙城选区举行新春庆典，还邀请前大臣拿督斯里莫哈末哈山出席主持开幕。（图：星洲日报）

朱建华：火箭自行布置选区

森州行政议员朱建华说，他 所领导的团结及民族融 合行动理事会并不会负责森州政府 的新春布置及庆祝活动，反之，州 政府方面的春节活动全由张聒翔协 调。

至于行动党的春节计划，他则 强调，各区州议员将会各自发挥创 意，举行春节活动及布置选区。

也是芦骨州议员的他，以芦骨 选区为例子，强调为了给选民带来 更浓厚的春节气氛，这次会在大街 小巷挂上一些应节的吊饰，至于是 怎么样的装饰，他则希望能保持神 秘，届时给大家惊喜。

“我是希望当这些新年装饰挂上后，除了能让当地居民感受到不 一样的新春气氛之外，那些从外地 回乡的游子们，也会有焕然一新的感觉。”