“帕布”袭泰风势虽减弱·暴雨料持续至周四 30年来首度吹袭泰国的热带风暴“帕布”周五下午登陆后风势减弱，至周六早已减弱为热带低气压，暂时至少造成1死1失踪。

（泰国．曼谷5日讯）30年来首度吹袭泰国的热带风暴“帕布”周五下午登陆后风势减弱，至周六早已减弱为热带低气压，暂时至少造成1死1失踪。

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不过气象部门指暴雨将持续到下周四，沿海地区居民亦要小心可高达5公尺的海浪。

“帕布”周五下午4时在洛坤府芭囊河口区登陆，挟带时速75公里的强风，并伴随强劲雨势与暴潮侵袭泰国南部，吹落电缆并造成洪水泛滥，将近3万人待在避难处。

苏梅岛东岸录得6公尺高巨浪

“帕布”登陆后风势减弱，不过旅游热点苏梅岛的东岸一度录得6公尺高巨浪，当局呼吁受影响地区的所有船只维持下锚至星期日。

气象局周六表示，虽然“帕布”已减弱为热带低气压，但他们未撤下对9个府的暴雨及闪电水灾的警告，“预测强风将在泰国湾及安达曼海掀起3至5公尺巨浪。”

惟苏梅国际机场周六已重开并陆续恢复航机升降，洛坤机场亦已在正午重开。此外，泰南各度假岛屿的渡轮大多已恢复服务。

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全国下周将会持续暴雨，以南部最为严重，其中兰莎卡区至周五晚的降雨量已有220公分，预料泰南其他地方的雨量或破300公分。

教育部表示泰南共有5661所学校，当中有1482所已停课，另有3所学校因“帕布”吹袭而受损。

近4万游客滞留度假岛屿

由于风暴中断热门度假岛屿的对外交通，泰国官员称，在周五有约3万9000名游客滞留于热门度假岛屿帕岸岛、苏梅岛、龟岛。

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帕岸岛地方首长克里魁周六告诉法新社说，“一切都过去了。逾万名游客均安然无恙。”他补充，巨浪仅造成轻微损毁。

不过，由于交通链接恢复得相当缓慢，那些期望早日离开的游客仍需等候多时。

苏梅岛地方首长则表示，该岛约有2万名游客留在岛上，他周六说，“没有人员伤亡。今日天气稍为放睛，我有信心部份游客今天能够离开，因为渡轮和飞机已恢复运行。”