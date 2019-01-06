麻坡食物银行派粮食送暖‧助1000贫户过新年 由麻坡食物银行主办、星洲日报协办的“2019年度颁发干粮给贫穷家庭”活动，今早共派发1000份粮食给贫穷家庭，以协助受惠家庭过上欢乐的农历新年。

李锦兴（右起）与星洲日报麻坡办事处主任张烈武派发粮食给受惠家庭。（图：星洲日报）

（柔佛‧麻坡5日讯）由麻坡食物银行主办、星洲日报协办的“2019年度颁发干粮给贫穷家庭”活动，今早共派发1000份粮食给贫穷家庭，以协助受惠家庭过上欢乐的农历新年。

广告

李锦兴：常年活动迈入第十年

麻坡食物银行创办人李锦兴在颁发仪式上表示，这是一项常年活动，至今已经迈入第十年，最主要是能接触到贫困家庭，并为他们提供所需的援助。

他说，有些家庭真的需要社会的关注，通过这项活动可以了解到这些家庭的状况，并给予他们需要的帮助，其中包括协助他们向福利局申请援助金，或者给予日常用品。

他也说，该食物银行每个月都会发放援助品给贫穷家庭，而今天的活动则是特别配合农历新年主办，希望能为贫穷的华裔家庭带来温暖。

他感谢所有赞助单位及热心人士，包括合成食品工业有限公司、维美食品有限公司、成励（马）有限公司、娇妈妈、五朗宫、林培添、陈美和、杨六棣、杨应诚、张岳明及蔡旭伟。

今天所派发的粮食，包括：白米、白糖、米粉及饼干。

广告