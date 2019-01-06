工厂拖欠产业税5年不还‧县会充公逾3万物品 县议会产业估价组、执法组及法律组一行16人日前在2名警员陪同下，到一家拖欠产业税逾5年的工厂展开充公行动。

县议会使用遭充公的叉车，将机械运上县议会罗里，以待业主赎回或进行拍卖。（图：星洲日报）

（柔佛‧东甲5日讯）东甲县议会对拖欠产业税的业主展开雷霆行动，上门充公一家工厂总值逾3万令吉的物品。

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县议会产业估价组、执法组及法律组一行16人日前在2名警员陪同下，到一家拖欠产业税逾5年的工厂展开充公行动。

业主拖欠逾3万税务

产业估价组主任再努丁披露，该工厂因不满县议会的估价而拒绝缴税，虽然县议会与业主多次协商，包括建议对方聘请私人估价师重新评估，惟业主不愿配合，至今拖欠的税额达3万7443令吉76仙。

“在多次通融及足够的提醒后，县议会决定充公业主的等值物品，即一辆叉车和一台机械。业主可在7天内缴税索回物品，否则我们就会进行拍卖，以抵消所欠的产业税。”

他表示，从2009年起，县议会管辖范围内的所有建筑物及有发展潜能的空地，都必须缴付产业税。

“有关空地若有使用县议会提供的基建，如道路和路灯，就会被县议会征收产业税。”

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他说，若业主不确定是否被征税，可到县议会查询，以免因拖欠产业税而受到对付。

他也指充公行动将会持续进行，业主受促按时缴付产业税。