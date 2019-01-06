西甲‧阿拉维斯小胜‧超越皇马跻身前四 第13分钟，帕雷霍主罚直接任意球得手，为“蝙蝠军团”先开纪录。

皮纳（左）攻进第2球，帮助阿拉维斯主场击败华伦西亚。（图：法新社）

（马德里6日讯）西甲联赛5日展开第18轮的3场比赛，阿拉维斯主场2比1击败华伦西亚，暂时超越皇马跻身积分榜前四。

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阿拉维斯本轮坐镇主场迎战华伦西亚。第13分钟，帕雷霍主罚直接任意球得手，为“蝙蝠军团”先开纪录。但第20分钟，博尔哈‧巴斯顿在角球混战中破门为阿拉维斯扳平比分。上半时即将结束时，阿拉维斯再获角球，尽管华伦西亚门将内托两次救险，但皮纳在小禁区内的近距离低射成功叩开对方大门，并将比分定格在2比1。目前阿拉维斯在积分榜上以31分超越少赛一轮的皇马，排名第四。

在当日的另外两场比赛中，韦斯卡凭借费雷罗和里维拉的进球，主场2比1反超皇家贝迪斯，获得其本赛季在西甲赛场上的第二场胜利，目前他们在联赛中以11分排名垫底。而同处于降级区的华连卡诺本轮则凭借梅德朗开场第一分钟的闪电进球，在客场1比0小胜法拉多利，以16分居于西甲积分榜倒数第二位。（新华社）