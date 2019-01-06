接棒歌神成罪犯克星·五月天演唱会一逃犯被捕 五月天4日在台中举行《人生无限公司》无限放大最终回演唱会，不过就在演唱会进行的如火如荼时，警方在现场却根据粉丝举报抓捕了一名嫌犯，接棒张学友成为新一任“逃犯克星”。

（图：脸书）

（台湾．台北6日讯）五月天4日在台中举行《人生无限公司》无限放大最终回演唱会，不过就在演唱会进行的如火如荼时，警方在现场却根据粉丝举报抓捕了一名嫌犯，接棒张学友成为新一任“逃犯克星”。

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据报道，当日台中发生了一劫持刀抢劫案件，有一男子在银行抢劫现金20万台币（约2万6800令吉），之后他当场逃脱了警方的追捕，没想到他晚上却突然现身五月天的演唱会，在五月天演唱到一半时有很多粉丝认出了这位逃犯，随后大家就一直盯着他看，还有粉丝马上及报警了，逃犯见情况不对提前离开，却在回酒店的时候被警方抓获。

“歌神”张学友因巡演期间不断有在逃嫌犯被抓，被封为逃犯克星，据统计去年4月开始总共有约60人落网，创下的“佳绩”还被警方点名表扬。没想到，张学友在新一年尚未“发功”，逃犯克星这个名号已经抢先被台湾天团五月天接捧了。

（图：脸书）