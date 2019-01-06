人车涌现小贩赞！整顿后首日开业 亚洲花园早市首日扩充营业，在牌楼左侧商店前增辟一排新档位，为更多有需要的小贩提供增加收入的平台；本周六一早开市即获得不俗反应，天未破晓就涌现大批人潮，小贩纷纷对重新整顿的早市表示赞好，希望继续维持良好的秩序和交通。

早上六时许，亚洲花园早市新辟地区已涌现人潮和车潮，人车相安无事。（图：星洲日报）

（马六甲5日讯）亚洲花园早市首日扩充营业，在牌楼左侧商店前增辟一排新档位，为更多有需要的小贩提供增加收入的平台；本周六一早开市即获得不俗反应，天未破晓就涌现大批人潮，小贩纷纷对重新整顿的早市表示赞好，希望继续维持良好的秩序和交通。

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3志愿警卫维持交通

《古城》社区报清晨6时许到 达现场观察，现场有3名 志愿警卫维持交通，四处都有告示牌、 警示线及路障，提醒驾车人士及市民小 心，以确保安全和整体交通操作顺畅。

波格芒加乡村社区管理理事会接 管早市后，决定扩充周六营业档口的范 围，从原本只有一端的110个档口，增加 到两侧共170个，提供花园居民更多大众 化价格的食品和用品，也为本地及外州 小贩在经济不景气时带来较多商机。

行动党格西当州议员谢守钦及市议 员张文杰今早7时30分到早市巡视营业情 况，而波格芒加乡理会主席何锦伟、财 政吴财德、秘书王诗俊、委员杨寿平、 郑颂耀及李信吾等，则清晨5时许就前来 工作，确保一切顺利。

谢守钦巡视早市时，接获选民各类询问，包括要求申请加入早市阵容。（图：星洲日报）

谢守钦：顾客量明显增加

谢守钦说，小贩对亚洲花园早市变身为大 型早市表示欢迎，大家很开心有机会做生意， 现场可见新增档口区人潮不断，代表整体顾客 量明显增加。

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他说，扩充早市规模前已预先征询商店业 者意见，相信有助增加当地商机，惠及小贩和 商家，而管理员也会提醒小贩注意卫生及进行 事后清理，不影响当地环境。

他表示，一般上周二、四及六的人潮最 多，所以先尝试扩充周六档口，目前周二及四 约有90档，故未来可能根据需求进行扩充，至 于周一、三及五的人潮较少，平均只有20名小 贩营业。

乡理会劝告停放在大路的车主，要小心以免遭到取缔。（图：星洲日报）

管理单位收支平衡没盈余

他指出，乡理会接管早市所收取一档3令吉 的费用，并无法达到有盈余的阶段，尤其是周 六须聘请3名警卫，以及购买安全设施已是一笔 费用，加上其他天数也需要一名警卫，收入和 支出只能算是刚刚平衡，况且并非每天都有大 量档口营业，租金收入随之减低，譬如周一只 有20人营业，租金收入总数仅60令吉。

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“尽管管理单位没有盈余，但能直接惠 及小商家和小贩最重要，我和乡理会也跟着 这个理念去做，希望让市民感觉到新政府的不 一样。同时，我们会继续改进早市的管理和 规模，包括交通规划，也会继续吸纳各方意 见。”

他补充，整顿早市其中一个目的是让有执 照的小贩安心做生意，新小贩则可以有地方开 始营业，但必须向市政厅申请营业执照，否则 有被取缔的风险。

由于农历新年即将来临，谢守钦也应小商 家要求在物色年货市场地点，而亚洲花园早市 本来已相当拥挤故必须慎重考虑，其他合适地 方包括班兰玛琳店屋区和波格芒加，一旦敲定 会向市政厅申请执照，务求以系统化运作。

花园路口置放多个路障，禁止摩哆和车辆停放。（图：星洲日报）

杨茂强：整体管理相当理想

杨茂强每周五来营业已有两 年，今天放弃别的地方来加 入亚洲花园早市，感觉扩充后生意更 好，现场人潮不断，他的生意也有增 加。

他指出，以前周六的早市非常拥 挤，人和档口塞得满满的，这次扩充 到左侧的店屋区，比较宽阔，加上没 有全面关闭车道，不会影响其他人的 交通。

他说，至今没有任何问题要改 善，整体管理相当理想，包括交通规 划、指挥和控制也比以前来得流畅， 希望当局继续保持。

乡理会接管亚洲花园早市后首日扩充营业，整体反应良好；右起为张文杰、吴财德、谢守钦、何锦伟、李信吾、郑颂耀及杨寿平。（图：星洲日报）

李金：建议设固定档口位置

小贩李金每逢周四在当地营业 长达10多年，今天首次加入 星期六的营业，并在新地区做生意， 感觉很不错，生意量也有增加。

他说，根据经验每逢靠近农历新 年生意比较好，所以这时候扩充档口 规模非常合时宜，让消费者多一个地 点可选择，尤其转型为大型早市后， 顾客可以一站式买到较多东西，人潮 随之增加。

“我们之前有要求扩充营业，一 直没有落实，现在实现了很开心，让 我们有更多做生意的机会。我相信， 只要有来开档就有机会。”

他建议若当局为小贩设下固定的 档口位置，应该会更理想。

何锦伟：档口先到先得方式安排

何锦伟呼吁公众尤其摩哆 骑士给予合作，不要停 放在违法及危险的地方，尤其路口 以照顾自身安全及确保不阻碍交 通。

询及停放在大路旁的车子该如 何处理，他说，乡理会只能禁止车 子停放在路口，至于大道旁则由车 主自行负责。

“我们劝请车主最好选择停放 在合法地点，以免遭到取缔。”

他说，目前档口以先到先得方 式安排，希望小贩提前来开档，以 便6时就可开始做生意；同时，他 提醒小贩若三至五次没来开档，会 被取消营业资格，让给有需要的申 请者，也对其他小贩公平。

此外，他表示，早市除了当地 小贩，还有一些来自外州，证明亚 洲花园早市具有一定的吸引力。