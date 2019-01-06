中国产量唱丰收．芦柑价格便宜10%
2019-01-06 12:09
中国产量唱丰收．芦柑价格便宜10%
由于中国芦柑产量唱丰收，今年新春佳节应景芦柑价格，将会比去年便宜10%。
（马六甲5日讯）由于中国芦柑产量唱丰收，今年新春佳节应景芦柑价格，将会比去年便宜10%。
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陈传松：销量远胜蕉柑
芦柑进口商东方贸易有限公司董 事陈传松受访时说，该公司今年进口2 个货柜的芦柑，比起去年减少一个货 柜。
他说，第一个货柜已在12月杪运 抵我国港口，至于第二个货柜也会跟 着在近日内运抵。
“今年中国出产芦柑，算是大丰 收，不怕缺货，而进口我国市场的芦柑，主要产自福建省永春及漳州。”
陈传松说，今年进口芦柑装箱，分别为4公斤及8公斤，另有礼品箱。
他说，由于芦柑广受各族欢迎，销量远胜蕉柑，致使该公司很多年前，就 已停止进口蕉柑，专攻芦柑市场。
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他说，今年年柑市场，普遍不受 看好，因为时下的经济欠佳，市场资金 流动不大，相信很多人都会束紧腰带过 年。
“芦柑有70%是依赖马来友族购 买，基本上，吃芦柑的华人反而越来越 少，大多数是买来拜神送礼，反观友族 是把芦柑当成水果吃，数量更大。”
他说，今年芦柑的质量好，粒状比较大，所以该公司也订购偏大粒装，即M、L及XL装的较多。
文章来源：星洲日报‧古城‧2019.01.05
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