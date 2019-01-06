《知否》台词语病百出·网民嘲“气死华文老师” 新婚的赵丽颖、冯绍峰主演的中国剧《知否知否应是绿肥红瘦》正在热播中，因为CP充满真实感，吸引大批观众追剧。不过，观众看着看着，就发现剧中有许多包含语病、用法错误的台词，甚至做成“知否病句”整理，意外引起热烈讨论！网民甚至笑讽“气死华文老师”、“受不了了，好想改”、“演员说出来不尴尬吗”、“编剧，你的文学造诣不如我”。

（中国．北京6日讯）新婚的赵丽颖、冯绍峰主演的中国剧《知否知否应是绿肥红瘦》正在热播中，因为CP充满真实感，吸引大批观众追剧。不过，观众看着看着，就发现剧中有许多包含语病、用法错误的台词，甚至做成“知否病句”整理，意外引起热烈讨论！网民甚至笑讽“气死华文老师”、“受不了了，好想改”、“演员说出来不尴尬吗”、“编剧，你的文学造诣不如我”。

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《知否》是部古装，看得出来台词是想强行拗出一种古风的感觉，但是却失败了。《知否》目前才播到第17集，就已经被观众找出许多语病台词，包括“手上的掌上明珠”（说掌上明珠就行了，不必说是手上。）、“就听过一些耳闻”（耳闻就包括了听过，语句重复。）、“你以后独个儿一个人”（独个儿和一个人要表达的不是同一个意思吗？）等等。

还有王大娘子说了一句：“满城文武”，这个词应该是“满朝文武”吧？而冯绍峰饰演的顾廷烨在剧中可是学霸一般的人物，却说了这么一句台词：“若是我那三弟弟胜于我，自然是应该他来继承大统。”顾廷烨的家里是有皇位要继承吗？继承大统这个词用在这里就相当于是造反了吧？网民笑称：“怪不得顾廷烨落榜了，不是因为他的学识问题，而是因为他这句话？”

其他病句还包括王大娘子说“款待不周”，其实这句话要看是谁说的，用在哪个地方，但显然用在剧中的那个地方是不对的，应该说是：“招待不周”，还有什么“唯有大长子顾偃开”，长子就是长子，哪里来的大长子？

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导演认错：前期把关不够严

《知否》导演张开宙4日接受采访时，坦言剧中确实有些不恰当的失误，自认真的不应该，“虽然台词是一种追求口语化的语言风格，但这不代表能有语病。”他认为主要责任在自己身上，因为前期把关不够严格，目前剧组已经在修改，“不会让错误留在那个位置。”

演员躺枪遭讽文学素养低

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网民表示，这种很明显的错误，应该是初中的语文知识了吧，但是一部是精良的大制作剧，为什么还会出现这么明显的错误？而且编剧出错，演员读台词的时候，也没有发现错误？是因为演员的台词功底不够吗？这些病句自己读着不会觉得很好笑吗？因此就有网民说：“演员门槛有点低了，应该提高一下演员的基本的文学素养”