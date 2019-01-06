离开收容中心又回到祈安律．流浪汉杂物霸占巷子 入住流浪汉中心的流浪汉，继两个月后离开收容中心再次回到祈安律，将自己的 “私家货”如扑克牌、金银纸、水桶及神像杂物等摆满巷子，犹如在“摆阵”，还拿着长水管“巡街”，居民担心男子发狂，再次联络收容所将男子载走。

流浪汉的杂物堆放在巷子上，堵住他人的去路。（图：星洲日报）

（马六甲5日讯）入住流浪汉中心的流浪汉，继两个月后离开收容中心再次回到祈安律，将自己的 “私家货”如扑克牌、金银纸、水桶及神像杂物等摆满巷子，犹如在“摆阵”，还拿着长水管“巡街”，居民担心男子发狂，再次联络收容所将男子载走。

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巷子内的裁缝店，因为男子的一阵骚乱，而导致客户不敢靠近。（图：星洲日报）

该名中年华裔男子常在武牙拉也一 带流浪，怀疑是精神失常，在祈安律小 巷堆放了各种杂物，包括衣服、玩具、 行李箱、脚车、灯笼及木板等。但是， 因为男子曾经拿着武器如刀及铁铲等， 居民担心男子发狂后伤及民众。

男子也拉来木板等其他杂物，堆在后巷。（图：星洲日报）

男子去年11月底已经被鲁容流浪者 收容中心负责人汤姆斯带到收容中心。 不过，男子不久后就离开收容中心。

武牙拉也商家及居民协会主席梁证 法说，昨天早上7时许抵达报摊后，发 现小巷堆放了各种各样的东西，霸占整 条巷子，导致居民及商家出入不便。

“他这一次把这些水桶、金银纸、 脚车、水果、神像、扑克牌、木板、灯 笼、玻璃镜子、书包及行李箱等摆在路 中间，我们也不懂他的用意何在。”

鲁容流浪汉收容中心将流浪汉带回收容中心。（图：星洲日报）

手持长水管商店外走来走去

他说，男子除了拿杂物“摆阵”， 也拿着长水管在商店外走来走去，商家 居民皆感到不安。男子将杂物摆满整条 巷子，堵住他人去路，顾客和民众看了 也不敢靠近。

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他表示，在巷子内的裁缝店昨日也 无法做生意，因为客户看了摆满杂物的 巷子，都不敢走进去。

梁证法：男子离开后，街坊就将东西收拾堆在一旁。（图：星洲日报）

梁证法指出，汤姆 斯在11月26日将男子送到 收容中心，大约两周后， 男子就离开了收容中心， 昨日回到祈安律。因此昨 天，三宝井乡理会再次联 络汤姆斯，要求将男子载 走。

“现在年关将至，商 家都要做生意，流浪汉如 此大闹街场，长期下去不 是办法，希望能够有个适 合的地方安顿男子，让他 好好接受治疗，商家也能 安心营业。”