陈泓缣：白米禁令延后·转运商准清库存 （山打根5日讯）亚庇区国会议员陈泓缣今日证实，联邦农业部已通知交通部及关税局，全国港口及码头禁止白米转运政策延后3个月以便进行检讨，国内包括沙巴及山打根在内的白米转运商在3月份宽限期之前可进行清货。

（山打根5日讯）亚庇区国会议员陈泓缣今日证实，联邦农业部已通知交通部及关税局，全国港口及码头禁止白米转运政策延后3个月以便进行检讨，国内包括沙巴及山打根在内的白米转运商在3月份宽限期之前可进行清货。

广告

陈泓缣表示，联邦农业部声明在宽限期间，转运商须证明转运的白米是2018年年底前的存货，之后下单的新货不得进行转运。

他是在伊罗普拉区州议员张克骏邀请下，今早与山打根物物贸易、转运业及船务运输业业者的对话会后，接受本报电话访问作进一步的解释。

对话会上有转运商反映经过一番求情，当局允许他们在3个月内清货，但3个月后到底禁不禁，当局没交代。

走私白米更猖狂

有业者投诉，禁白米转运新措或令走私白米统制品更加猖狂，用偷龙转凤的方式偷偷运出邻国。

陈泓缣表示，他从联邦农业部获得讯息，禁止转运白米原本1月起生效，惟考虑到转运商需要更多时间清货，该部门也要检讨此新制度会不会出现纰漏，所以去年12月27日已发函通知交通部，此新措需延至今年3月。

广告

“该禁令非仅针对山打根，而是涉及全国港口与码头。”

他说，有关部门希望3个月后会有更清晰明确的执行机制与指南，让运转业者遵从，并确保政府提供的白米津贴不会白白落在外国人手上。





业者投诉买不到表格

全州仅发95张物贸执照

另一方面，出席对话的物物贸易商投诉，他们发现物物贸易政策重新开放的山打根区物物贸易执照申请表格在1个小时内售罄，申请者居然多半是外地公司，而山打根的业者买不到表格。

陈泓缣及张克骏允应会带到首长署，向首长兼财长拿督斯里沙菲益反映。

广告

每份表格千五令吉

陈泓缣较后向本报证实，申请物物贸易执照的表格每份以1500令吉出售，而山打根和斗湖区发出执照数量各为35份，古达25份，等于恢复物物贸易政策一旦全面生效，全州只有95家公司合法进行物物贸易。

申请表格由州财政部直售，我会去了解山打根区物物贸易执照的申请有多少家是外地公司。

他说，他已向首长署官员进一步了解，提出申请并不代表已“定标”（决定哪一家公司成功竞投）。

还有时间“补救”

“首长已经知道业者所面对的问题，鉴于大部分的申请还未获批，还有时间作出‘补救’。”

陈泓缣补充说，他了解到禁止转运白米禁令已对山打根造成严重影响，因根区经济非常依赖对外贸易，而山打根运转业者也多半从事物物贸易，因此，厘清以上两个政策的执行机制对这些业者攸关重要。

由于重新开放物物贸易的执照尚未批准，加上有关执行方未作出说明，现阶段有关政策应该尚未全面生效。

州内物物贸易活动于2016年4月被冻结，直至新政府上台后，沙菲益于去年宣布于2019年1月1日起恢复物物贸易政策。

