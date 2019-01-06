拉温登‧世界厕所日......检验良心的日子！ 大马人的冷漠是我们拥有这么可怕的厕所的原因。大马人把厕所当成浴室来使用。我们的厕所装有水管，我们使用水管来清洗而不是清洁坐垫。几乎任何有水管的厕所是湿的，如同一位刚刚在从浴室洗完澡的情况一样。大马人通常都直接蹲在马桶边缘而不是坐上去，后者才是正确的使用方法。大多数大马人似乎认为他们是厕所的最后一个使用者，忘记了公共卫生间是让公众使用，而不是个人或私人用途。我们的冷漠让任何人都感到震惊！

根据联合国国际日，每年11月19日是世界厕所日。目的是为了提醒厕所使用者厕所清洁和卫生的重要性，这是一个舒适，隐秘和拥有最好设施的地方，为文明的人类提供便利。



我快速的搜索了一下，发现全球大约60％人口，总计45亿人，要么家里没有厕所且无法妥善处理排泄物;全球大约8亿6200万人在露天排便; 18亿人使用被粪便污染的饮用水;三分之一学校没有提供厕所设施，对于来月经的女孩来说是一个严重的问题; 9亿学龄儿童没有洗手设施;以及全球80％的废水在没有经过处理的情况下排放到生态系统。



这些数字确实让人震惊和害怕。世界各国花费了数万亿美元购买武器。在2016年，美国仍然是军事支出最大的国家，达到6110亿美元，其次是中国达2000亿美元和俄罗斯达692亿美元。如果将这些数额用于向全世界公民提供厕所，将会对普通世界公民，尤其是世界东半球的生活，健康，生活条件，环境和整体福祉作出怎样的改变？印度总理莫迪的“清洁印度运动”旨在5年内兴建1亿1100万间厕所。



自莫迪2014年作出承诺以来，已经为将近8000万间家庭兴建厕所，投资总额达到200亿美元。



世界厕所日也是提醒每一位世界公民卫生设施的重要性的日子。卫生条件差是世界上所有疾病的根源。如果厕所和排便问题得到解决，我想我们将真正开创一个新世界。手机已经变得比厕所更重要。到2020年，全球将有46亿8000万手机用户，而我们仍有45亿人的家里没有厕所。每年有超过170万人死于腹泻病，其中有90％是5岁以下的儿童，主要生活在发展中国家。



虽然我们对厕所和卫生方面的全球性问题表示同情，但我对偶然发现的一篇文章，由罗伦斯麦夏安在2015年8月24日撰写的“为什么大马拥有世界上最糟糕的厕所”感到震惊。这位踏遍全世界的旅者多次造访大马的餐厅和公共厕所，甚至包括油站厕所，她的描述充满了挫折。虽然我对大马厕所也有同样强烈的看法，但我不能完全认同罗伦斯认为大马拥有最糟糕厕所的看法。



大马人的冷漠是我们拥有这么可怕的厕所的原因。大马人把厕所当成浴室来使用。我们的厕所装有水管，我们使用水管来清洗而不是清洁坐垫。几乎任何有水管的厕所是湿的，如同一位刚刚在从浴室洗完澡的情况一样。大马人通常都直接蹲在马桶边缘而不是坐上去，后者才是正确的使用方法。大多数大马人似乎认为他们是厕所的最后一个使用者，忘记了公共卫生间是让公众使用，而不是个人或私人用途。我们的冷漠让任何人都感到震惊！



我们充满爱心，但不是在驾驶的时候，也不是在我们使用厕所的时候。自2015年，中国国家主席习近平推动的“厕所革命”已经兴建或维修超过7万间公共厕所。文化及旅游部也预计在接下来的3年内，可以兴建6万4000间厕所。中国人的行为也有显着的改善，这让中国的厕所变得更加清洁。



大马人糟糕的厕所礼仪让我们蒙羞。



在任何一个机构的任何一间厕所，都一样充斥着同样的悲哀。当特易购在大马开设第一家分店时，它的厕所都很干净，水管和抽水运作良好，提供足够的卫生纸，容器中也加满了洗手液今天，当你走进任何一间特易购，或任何其他超级市场，任何油站，政府医院，市政厅或私人婚宴礼堂 - 我们不当使用和缺乏维修是导致我们拥有让人蒙羞的厕所文化的两大根源。



我们的年轻一代正在快速跟上此文化。我们的教育体系完全失败了。政府学校的厕所没有一间可以安全使用。肮脏的小隔间附上带有尿迹的马桶，让人感到无法忍受的恶臭;坏掉的门锁，把手甚至是门;无法使用的水管，漏水的水龙头和阻塞的洗手盆;没有洗手液或厕纸 - 这些都是我国学校厕所常见的标志和景点这个问题从未被校方，家教协会或教育部提及或处理。你可以看到几乎每个家教协会筹募捐款，以兴建新的礼堂，资助学校活动或组织颁奖典礼，但没有人会解决这个显而易见的问题，即厕所的可怜状况。



我认为孩子的思想过程和生活方式必须从两个重要的地方开始。一个是家，另一个是学校。对于许多孩子来说，学校的厕所是一场噩梦。我相信很多女孩，包括我的女儿，都喜欢控制他们的膀胱直到回到家里，而不愿意使用学校的厕所。由于学校提供的这种条件，我质疑有多少学生因此患上泌尿道感染或其他与肠道有关的疾病。由于政府学校似乎没有能力维修厕所和保护学生的卫生，也许教育部应该把维修厕所的工作外包给私人公司，让该公司来照顾并确保厕所的清洁，从而为我国创造一个良好的厕所文化。请立即这样做;我们已经等了太久了。



世界厕所日不像庆祝情人节或母亲节。它旨在提醒每一名世界公民，卫生对于衡量我们的成长和发展至关重要。如果我们无法很好地回应大自然的呼唤，我们就不能声称我们是最好的。我们必须确保我们在使用厕所后，厕所还是处在无可挑剔的状态，我们必须负责清洗干净，而不是将这项任务留给清洁工人。我们在房内的行为，即使是在厕所，将会决定我们的整体形象和幸福感。



厕所是人类不可分割的一部分。它比家里的厨房或客厅重要。也是任何餐厅最抢手的一间房。一架飞机，巴士或火车内肯定要有的一间房。你能够想像一个没有厕所的地方，无论是办公室，工地，餐厅或医院？我们当然必须了解厕所的用途的功能，并确保以最大的尊重和关怀对待它，以确保下一个使用者乐于使用它。请记住，如果你不小心对待厕所，你的成长过程，性格，和你的个性将会被冲进排水沟！