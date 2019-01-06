甲4万户地址不完整．郭子毅联合4方商策解决 通讯、多媒体资讯、青年 及体育委员会主席郭子毅行政议员表示，初步统计，甲州一共有4万户住家的地址不完整。

爱极乐新村同一条路上，各住户之间距离差之数米，但门牌谬以千号。（图：星洲日报）

（马六甲5日讯）通讯、多媒体资讯、青年 及体育委员会主席郭子毅行政议员表示，初步统计，甲州一共有4万户住家的地址不完整，有鉴于此，他目前已联合大马邮政局、通讯及多媒体委员会、地方政府及土地局进行研究，如何以一套完整方式解决该问题。

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郭子毅：3情况各州都有问题

郭子毅说，这是几乎全国各州都有的问题，而该问 题一共有3种情况，第一种情况是其地址有路段 的号码，但是没有门牌号码，这种情况地址可能会有屋主 名字，邮差需要询问该村村长，或将信件放在商店。

“第二种情况是有门牌却没有路名，像爱极乐新村就 是这样的例子；然而第3种情况更加复杂，是门牌没有连贯 性，可能从108门牌，下一间住家突然跳去5192。”

他今早前往爱极乐新村，并向他本身的爱极乐新村特 别事务官杨祥发了解该村地址情况。

根据现场了解，该新村没有路名，且门牌号没有连贯 性，同一条路上同时有十位数门票及千位数门票。

地址不完整紧急事故将耽误

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郭子毅在新闻发布会上指出，地址不完整的问题，不 单只是给邮差在派送信件时不便，更大的问题包括目前的 国能智能电表无法将电单送到准确的住家、救伤车或消防 车无法第一时间抵达切确位置等问题。

“加上如今电子商务那么发达，没有完整的地址，就 不能将包裹准确送到你家。”

他也说，该问题解决方法基本上已经有，就是给予不 完整地址的住家一个新的地址，但目前还在解决技术上的 问题。

“我们担心旧地址更换后，屋主会反弹，以及或会 发生一些地址更换后带来混淆的情况。然而，该研究已在 最后阶段，若有拨款，我希望在今年6月之前可以开始实 行。”

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他表示，该问题是通讯与多媒体委员会于去年10月至 11月份期间所提出，主要原因是国能的智能电表问题，而 国能曾经尝试透过各乡村社区管理理事会整理地址，但是 该做法没有效率及没有系统化。

杨祥发：新村屋分批建门牌“乱跳”

杨祥发指出，爱极乐新村只有 门牌号，没有路名，且屋子 分批建成，第一批的门牌是照着顺序 的，基本上没问题，但是第二批的屋子 门牌“乱跳”，没有规律，加上每条路 都没有路名，寻找非常困难。

他说，邮差送信来时都会向居民 询问，但是他本身也不知道那些信件是 应该要送到哪，有时也有送错信件的情 况。

“我从出生就住在这里，一住就住 了63年。除了送信问题，有时救伤车也 会询问我们地址，我们也无能为力。”

他指出，该新村一共有100多家住 户，其中有15家左右是为巫裔友族。

“在同一条路上，有的住家的门牌 号码是33、34、83等，对面的住家有的 门牌是8368-1、4762-1等号码。”