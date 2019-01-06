日落洞殡仪馆前路段交通阻塞．重新规划道路疏通车流 从双溪布达通往斯里斯冷当花园的路口的殡仪馆路段，将重新规划道路，让前往殡仪馆的车子方便U转以停泊在该馆前道路，这样一来能减少停放在大路旁的车辆，疏通该处车流。

双溪布达通往斯里斯冷当花园的道路车流量大，若路旁停满了车子，将使到交通严重阻塞。（图：星洲日报）

（马六甲5日讯）从双溪布达通往斯里斯冷当花园的路口的殡仪馆路段，将重新规划道路，让前往殡仪馆的车子方便U转以停泊在该馆前道路，这样一来能减少停放在大路旁的车辆，疏通该处车流。

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殡仪馆垃圾槽常满溢

此外，附近居民、商店及工厂经常将垃圾堆 放在该馆的垃圾槽，导致垃圾量过大，且 散落于地，该馆将于3间殡仪馆前放殡仪馆专用垃 圾桶，并配合地方政府对乱丢垃圾者采取行动。

爱极乐州议员郭子毅今早前往该处巡视后，在 新闻发布会上表示，斯里斯冷当花园及斯里宋佳花 园路口一共有3间殡仪馆，然而甲州一直面对殡仪 馆不足的情况，所以该殡仪馆经常都是满的状况。

他说，该处基本上有2个问题，其一是垃圾问 题，其二是交通问题。

“青云亭所设的垃圾槽，其实是足够给3间殡 仪馆使用的，但是我们经常看到垃圾满溢，是因为 附近居民经常把垃圾丢在这里，包括附近的工厂也 把工业垃圾一起放到这里来，第一是不美观，第二 是卫生问题。”

他指出，前往3间殡仪馆的车主会把车子停在 殡仪馆前的道路及馆外的大路边，有的甚至双重停 车，该大路是双溪布达连接花园的道路，许多车主 停放在该处，使到交通不顺畅，车子出入不方便， 有时一塞就是半小时。

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郭子毅：将安置各别垃圾桶

郭子毅表示，他已经 和青云亭有了初步 的共识，在每个殡仪馆前安放 垃圾桶，让各别殡仪馆使用， 同时和地方政府配合，对乱丢 工业垃圾者采取行动。

“交通方面，我们希望 将道路重新规划交通并铺好道 路，让车子容易U转，以便转 进殡仪馆前的道路，减少停放 在大路的车子。”

他也说，青云亭也会建议 殡仪馆的使用者，在出殡仪式 时，可以雇佣志愿警卫团，以 舒缓该处交通。