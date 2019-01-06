良好生活方式树立榜样‧敦马忙中抽空骑脚车 国事虽繁忙，运动不能忘！首相敦马哈迪今早在布城骑双人脚车，为人民树立良好生活方式的正面榜样。

（雪兰莪‧八打灵再也6日讯）国事虽繁忙，运动不能忘！首相敦马哈迪今早在布城骑双人脚车，为人民树立良好生活方式的正面榜样。

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脸书专页“Kelab Che Det”今日上载一段17秒的视频，画面显示高龄93岁的马哈迪老当益壮，在多人的陪伴下，悠闲地坐在后座骑双人脚车。

贴文一经发布，网民纷纷留言称赞马哈迪体魄强健，并希望他能一直身体健康。

“93岁还有体力，敬佩”，“93岁的敦还可以骑脚车，我才30多岁，但已经腰酸背痛了”，“首相是如何坐在后座并保持平衡的？看来我没有天赋”，‘首相骑脚车的样子好可爱呢’。

马哈迪并非近日才培养骑脚车的爱好，他曾于2017年5月在网上发布一张在湖边骑脚踏车的照片，去年10月社交媒体亦流传一段他在布城骑双人脚车的28秒视频。

马哈迪此前提醒人民保持运动，维持个人健康，因为一旦不常运动，肌肉将会退化。