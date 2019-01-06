安焕然‧全民阅读，开卷有益 不管你喜不喜欢敦马，请体谅他。90几岁的老人呀！但他头脑清醒，意志坚定，很清楚他要做什么。这几个月来敦马的决策和讲话，都是他长期以来的认知和惯用的手法和政治语言，也是他一生奋斗的目标，认真看看《马来人的困境》吧！最好把这本书放在快餐店和加油站的阅读角落，让国民广泛阅读，真正了解马哈迪的政治理念。这很重要。别再想什么“骑马杀鸡”等无聊又粗俗的事了。我在509前夕就说过的：奉劝一些人，别想“利用”敦马。门都没有。

我认同“全民教育部长”马智礼的建议。就在快餐店和加油站设立阅读角落，共塑阅读风气。这是好事。但我有以下几项呼吁：

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第一、为鼓励全民阅读的风气，教育部或文化部应要“制度化”拨款，以积极带动这些阅读角落的设置。不能只是随性的口头说说。每个阅读角落的拨款申领，数百一千，数额可以不用太多，但“象征性”的鼓励，是必要的。

第二、阅读角落放置的书，应是对促进国民团结、了解和掌握世界趋势大格局、对国民素质有所提升的“好”。

第三、阅读角落放置的书，应该是多语文的书，有助益于反映真正的“新马来西亚人”的书。

第四、民众或非政府组织也可以发动征书运动。而阅读角落也可以是一个“放书”或“换书”的平台。但这方面的选书陈列，恐怕还要谨慎处理。或许其征来之书，得由教育部或文化部或政府委托之非政府组织来统筹统办，先进行筛选和分配流程作业。

好了，既然是好事，有什么书是有助益于当下时局和国民素质提升的呢？我曾在脸书公开征求网友不妨列个书目出来。我们支持马智礼一下。结果第一本，无甭质疑，就是马哈迪的《马来人的困境》。

这本书是经典，最好有多语种的翻译本，一起放。不是这本书写得“好”或“不好”，也不是“政治正确”的问题，而是因为此时此刻，你若还不读这本书，你根本就不知道首相敦马的政治理念和政治理想是什么？如此，你又如何了解变天新政的路向和政治气候呢？

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不管你喜不喜欢敦马，请体谅他。90几岁的老人呀！但他头脑清醒，意志坚定，很清楚他要做什么。这几个月来敦马的决策和讲话，都是他长期以来的认知和惯用的手法和政治语言，也是他一生奋斗的目标，认真看看《马来人的困境》吧！最好把这本书放在快餐店和加油站的阅读角落，让国民广泛阅读，真正了解马哈迪的政治理念。这很重要。别再想什么“骑马杀鸡”等无聊又粗俗的事了。我在509前夕就说过的：奉劝一些人，别想“利用”敦马。门都没有。

其次，揭露一马发展公司弊案内情的《鲸吞亿万》（Billion DollarWhale）。这本要放，以提高国民醒觉，时时监督我们的政府，不管谁当政，都不能再走贪腐路。同个道理，中文书籍方面，黄进发的《共业》和刘镇东的《亮剑》，要放。

这类政治智囊讲过的话，“字字珠玑”时时警惕世人：不管你是在野，还是在朝，你支持谁，你反对谁：勿忘初衷啊！

老实讲，我还没找到关于论述打造“新马来西亚人”书。多的只是批判前朝共业的书。这才是问题所在。“马来西亚人”什么呢？各位，有什么相关的书籍可以推荐？