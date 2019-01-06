甲河畔红灯笼高挂迎新岁．吸引游客市民打卡拍照 大红灯笼今年高挂老街河畔，将春意送到河畔迎新岁，成功吸引各国各族游客观赏的目光，使甲州的2019己亥年的新春不一样。

春到河畔迎新岁，游船乘客无不感到惊喜。（图：星洲日报）

（马六甲5日讯）大红灯笼今年高挂老街河畔，将春意送到河畔迎新岁，成功吸引各国各族游客观赏的目光，使甲州的2019己亥年的新春不一样。

广告

由甲市区国会和哥打拉沙马那州选区配合鸡场 街宗乡团展开的老街新春年景布置工作，首度尝 试将灯笼张挂在甘榜乌汝河畔，为甲河增添浓郁 的新春气息，令许多游船乘客经过时感到十分惊 喜。

同时，衔接甘榜乌汝和甘榜爪哇河畔的 巴刹桥，也将在近期变身为一道“红灯笼隧道”，让游客和市民到来拍照取景。

让甲河变身为新春河畔，需要更多个人及商家的力量来促成。（图：星洲日报）

邱培栋：让巴刹桥变“红灯笼隧道”

甲市区国会议员邱培栋今 日接受《古城》社区报 访问时表示，有关单位在鸡场街 和8条横街张挂灯笼时，也在甘榜 乌汝河畔做出小尝试，当然更理 想是沿河都挂着红灯笼，让甲河 变身为新春河畔，但这需要更多 个人及商家的力量来促成。

他说，当灯笼挂上之后， 船客经过时都会往河岸上看，也 有游客在河岸散步时停下拍照， 足见甲河新春布置上非常有卖点 的，无形中也给予他们动力继续 往这方面发展。

对于是否会参考新加坡“春 到河畔”的新春文化品牌？他 说，新尝试有不错的反应，船客 都看到灯笼的美，所以他想把当 地的巴刹桥变成一条“红灯笼隧 道”，包括挂灯笼、红彩或布条 等各种布置方式的可行性。

广告

“若一切安排妥当，时间上 来得及的话，这条富有历史的巴 刹桥就会变身，我希望随着河畔 灯笼的不错反应，可以吸引个人 及商家来参与，扩大布置范围和 内容。”

他说，马六甲河畔一向景色 怡人，如果在春节时添加红彤彤 年景，可让世界各地游客看到不 一样的甲河，尤其当游船频密载 着游客观赏沿岸，相信有助甲河 年景成为一个新的游客打卡拍照 之地。

沿河走道有红灯笼高挂，成为拍照胜地。（图：星洲日报）

带动民间团体响应

邱培栋表示，身为甲市区国 会议员，立志将今年新春 布置做得不一样，也自觉有责任把春 节做得不同，故设下愿望为马六甲打 造新春文化品牌，让大家日后想要参 观新春年景布置，就会想到马六甲。

广告

他说，政府的做法时先带动以抛砖 引玉，带动民间团体响应，使往后成为 坊间的常年活动，大家每年都能自动去 做。

“我们在老街挂将近1000粒灯笼， 成功带动了个人和商家响应，主动赞助费 用丰富布置内容，未来我们希望能达到1万 粒，使马六甲成为年景布置的必到景点。”

他说，老街布置令大家很高兴，纷纷来拍照，街坊也会参与建议挂灯笼的位置等，所 以会扩展到甲市区主要住宅花园、武牙拉也及九楼组屋等。