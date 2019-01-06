郑丁贤‧政治术语课堂 金马仑高原是半岛原住民（orang asli）比率最高的选区，而原住民是半岛的原始主人，然而，政坛上却看不到他们的影子。这次的补选，如果双方能够派出原住民候选人，应该是弥补原住民，尊重少数民族，推动多元政治的一个机会。

下一站，金马仑高原补选。

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林吉祥说，金马仑高原这场补选，希盟是underdog，需要奇迹的出现，才能胜出。

闲话英语，underdog这个字眼很传神，直译中文是“下风狗”。

我找寻出处，比较可信的来源，可能是有人看到两只狗打架，一只狗占了上风，另一只狗则被压在下方；这个人灵感一到，指着上方的狗说：“这是topdog”。

当然，被压在下方的，就成了underdog。

把自己装扮成弱者，是哀兵上阵的策略。英语有一个俗话play possum装负鼠，负鼠是一种有袋鼠类，它的天性是遇到敌人就装死。

美国总统选举，总有许多人装负鼠，声称自己胜望不高，实际上是声东击西，装弱求胜。特朗普也用这一招，击败大热门的希拉里、杰布布什等人。

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林伯装负鼠，一来要选民同情，二来可以警惕党内同仁避免成为骄兵。对希盟还有第三个好处，就是催促游子回乡投票，众所周知，希盟对游子票十拿九稳。

不过，巫统总秘书安努亚不同意希盟是下风狗，反而认为，这场补选是在凹凸不平的赛场进行（unevenplaying field），希盟现在是执政党，拥有一切资源，金马仑补选将是一次“光天化日的打抢”（day light robbery）。

补选尚未提名，一切言之尚早；不过，双方已经言语交锋，打的是心理战。

作为旁观者，我倒不认为希盟是下风狗。上次选举，代表希盟的行动党候选人，只微输597票，差距非常小。

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如今希盟挟着人强马壮杀上高原，要扭转那几百票，完全不需要奇迹。

况且，金马仑高原是混合选区，马来选民只占33.5%，而华人20.5%，印裔14.9%，半岛原住民21.56%。如此选民结构，对希盟绝对有利，简直是shoo-in，必胜！

Shoo-in经常被人们和Sure win混淆，虽然同指一场竞赛中，一方肯定获胜，不过，前者却有更深一层意思。

过去西方人骑马，要催马快跑，口里就不断喊shoo shoo。在赛马场上，骑师们往往已经串通好要让其中一匹马胜出，于是只让一名骑师喊shoo shoo，让这匹马疾奔胜出。久而久之，shoo-in就表示必胜。

金马仑高原是半岛原住民（orang asli）比率最高的选区，而原住民是半岛的原始主人，然而，政坛上却看不到他们的影子。这次的补选，如果双方能够派出原住民候选人，应该是弥补原住民，尊重少数民族，推动多元政治的一个机会。

可惜，在这场补选，原住民依然被晾在一边。

这种情况，像是美国俚语中的仙納多Shenandoah──印第安人的母亲湖。Shenandoah的意思是“群星的孩子”，湖面清澈如镜，夜晚像星星洒落在湖上。欧洲人来到美洲，却把湖炸掉，印第安人的原乡，只留下记忆。

金马仑高原像是仙纳多，半岛原住民的命运，宛如印第安人。