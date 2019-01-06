与病魔抗战近4个月．抗癌小天使小爱走了 抗癌小天使“小爱”走了！

抗癌小天使“小爱”走了！（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉5日讯）抗癌小天使“小爱”走了！

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在2018年9月不幸患上罕见神经母细胞瘤（Neuroblastoma）第 四期的郑媃云，虽然只有4岁，但她一直努力与病魔打仗，在父母眼 中，她是最坚韧的抗癌小天使。惟，经过近4个月的癌症抗战，小爱 于昨晚在母亲的怀中，永别了！

病情恶化医生吁多陪伴

小爱母亲在小爱灵堂上接受《花城》 社区报访问时透露，日前，她发现 小爱的病情有恶化迹象，于是把孩子送往马 大医院求治，然而，医生表明已无能为力， 只希望家属能够尽量陪伴孩子。

于是，夫妻俩听取医生的建议，带小爱 回到芙蓉的老家，好好地陪伴她度过仅剩的 日子，没想到，她就在回乡途中撒手人寰。

“昨晚8时许，我们开车载小爱回芙蓉， 由于大道出现塞车，她在车上便睡了一段时 间，将接近抵达拉务收费站时，我尝试叫醒 她，但她一动不动的，后来我才发现她没有 了呼吸。”

在忆述当时的情况时，小爱母亲禁不住 泪如雨下，她的手里仍抱着小爱生前戴着的 粉色小毛帽。

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她说，当发现小爱已经没有气息后， 夫妻俩一度想尽力挽救女儿，马上赶往临近 医院，奈何车龙太长，所有车辆几乎动弹不 得，让他们心急如焚。

在赶抵医院后，小爱被宣告不治，小爱 仅差一小段路就能回到丽阳园的祖家，不禁 让人唏嘘。

真光道堂设灵明举殡

小爱父亲郑先生说，小爱灵柩目前在芙 蓉真光道堂设灵，并在下周一（7日）早上10 时出殡，遗体火化后，就会带回新山中华公 会骨灰塔安奉。

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在灵堂上，除了小爱父母之外，爷爷也 在现场为小爱后事打点。

求生意志强医生称赞

小爱母亲指出，在小爱被证 实患病后，家人便立即为 小爱争取时间接受治疗，令人遗憾 的是，共8次的化疗也只进行到第三 次，因病情持续恶化而终止，去年11 月，在医生的建议下，他们让小爱出 院休养。

“医生一直对小爱的病情表示 不乐观，但她展示出顽强的求生意 志，连医生也称赞她很坚强，治疗 期间，她需要靠吗啡止痛，过程很辛 苦，但她也一步一步跨越了！”

无论如何，医生当初强调了， 以小爱的病情，只有不到20%的存活 率，尽管如此，家人仍不愿放弃，以 期能将女儿留住。纵使知道小爱的离 开是一种解脱，但为母者实在难以割 舍这份只维持了4年的母女情。

小爱母亲形容，小爱在家中休 养过程中，病情一直反反复复，连朋 友或一些关注孩子病情的网友送来的 玩偶，也因为肚子胀痛，对玩偶一直 提不起兴趣。然而，小爱在圣诞节期 间一度病情稍有好转，为了让孩子开 心，她特地带孩子到购物商场欣赏圣 诞装饰，让孩子可以放松心情。

师傅诵经称小爱恢复健康

“师傅为小爱诵经时， 看见小爱恢复了健 康，脸上挂着笑容，就像之前健康 活泼的模样，看了我们一眼，就随 观音菩萨离开了让她受尽病痛折磨 的世界。”

小爱母亲说，由于小爱年龄 尚幼，没有宗教信仰，为了让小爱 能一路走好，家人第一时间联络了 师傅前来为小爱诵经，期间，更有 师傅声称看见小爱被观音菩萨接走 了，虚影中的小爱不仅恢复健康的 身体，脸上更挂着笑容，临走前回 望了父母一眼才离开。

小爱虽然没有宗教信仰，家属 也无法见证小爱被观音接走的“神 迹”，更无法证实真伪，然而，师 傅的一席话，的确能为痛失爱女的 夫妻俩抚平伤口，心灵上获得慰 藉。

《花城》社区报曾于2018年10月7日刊登小爱患病，需要筹募医药费的新闻。（图：星洲日报）

患病期间民众热心筹款

小爱患病后，其母亲在脸书 上开设了名为“天佑小 爱”的粉丝团，除了分享小爱的抗癌 过程，也透过与网友互动，希望能够 激发小爱的求生意志。

除了为小爱送上祝福，坊间 也有不少人自动自发为小爱筹款， 《花城》社区报也在脸书群组“N9 （新）芙蓉山吹水站”的穿针引线 下，为小爱刊登医药费筹募的新闻， 以期减轻父母的医疗费，让年幼的小 爱能够回归健康的生活，快乐地成 长。

小爱母亲指出，医药费在很短 时间内便筹足，随后也公开呼吁民众 停止捐款，虽然期间还是有民众主动 捐助，但被夫妻俩一一拒绝，加上后 来小爱已停止接受化疗，也就没必要 筹款了。

小爱父母对所有关心小爱病 情、为孩子捐钱、送礼物甚至探望孩 子的网友及公众致以谢意。