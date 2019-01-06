工作38年‧印度警察首次获休假 休假是所有上班一族最爱的日子，但是这项福利不是每一个人都能享用。印度中央邦（Madhya Pradesh）议会最近批准当地的警察可以每周休息一天，上周四（1月3日）是435名警察的休息日，当中一名警察更是工作38年来第一次放假。

（印度‧新德里6日讯）休假是所有上班一族最爱的日子，但是这项福利不是每一个人都能享用。印度中央邦（Madhya Pradesh）议会最近批准当地的警察可以每周休息一天，上周四（1月3日）是435名警察的休息日，当中一名警察更是工作38年来第一次放假。

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据综合外媒报道，56岁的警员乌玛（Uma Shankar Mishra）于1981年加入警队当上一名警员后，从未有休息过一天，这是他工作38年第一可以休假，乌玛之指这种感觉非常棒，认为可以舒解压力。

另一名工作20年的警员阿尼（Anil Bajpayee）也分享的首个休假的感觉，他说：“我的休息日非常棒，大概早上10点起床，不用赶著去警局。”

阿尼也说他利用休假的时间带著孩子去看电影和寺庙，“很放松，没有随时要接电话的压力。”

过去，印度中央邦的警察每周须工作7天，只可以在特殊或紧急情况下请假。