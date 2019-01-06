江迅‧追星颜值效应不再？ 但让人意外的是，2018年的韩剧似乎缺乏某种大众聚焦的热度，不少由高颜值明星主演的剧作高开低走口碑不佳，明星的颜值效应似乎不那么灵了。明星效应下降，社会题材却开始火热。近期播出的《男朋友》，不难看到在社交网络上观众对其的失望，虽有宋慧乔、朴宝剑出演，也难掩内容假大空，收视率接连下降。

在一架从香港飞往韩国仁川的国际航班上，4名中国乘客突然要求下飞机。

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机上三四百名乘客无端受累而不得不下飞机重新安检，飞机因此延误一个多小时。这四人是韩国偶像组合Wanna One的疯狂铁粉。在得知自己的偶像当天乘坐该航班后，他们分别购买了四张机票，其中有两张头等舱票。待他们如愿在头等舱近距离接触偶像后，便向机组人员提出“有急事”而要求下飞机。

按规定，飞机起飞前有乘客突然下飞机，机上所有乘客必须下飞机而重新过安检后再返回飞机。韩国航空公司通用的规则还包括“当天购票当天退零手续费”，这就被这几个粉丝恶意利用，她们四人下飞机后申请退票并获近乎全额退款。据韩国当局披露，仅仅2018年10月就发生“70多名疯狂粉丝为在仁川机场候机室近距离接触偶像而先买票、后集体退票”事件。

纵观追星文化领域，女粉丝的活跃度远比男粉丝高。中国女粉丝追韩星事件时有所闻。厦门一女粉丝为见到韩国演员宋仲基，竟然花费万元在网上订购50个酒店房间，只为了增加抢到粉丝会门票的概率；北京丰台区13岁女儿沉迷追韩星不爱上学，声称“我爱明星比爱父母重要”，她身为父亲的41岁李某，在长期争吵后失控，持刀将女儿砍死，而后割腕自杀未遂……

明星出现，总会有一大波粉丝在那尖叫吶喊，有的做出疯狂举动，不能理解的是，既然喜爱偶像，为什么就不能乖乖做一个小可爱？大众对粉丝追星的反感，往往源自追星族的过激行为，追车影响交通安全、群聚吵闹妨碍公共秩序……这类追星族大多是肤浅的脑残粉，只知道韩星一个个帅气靓丽，都是“外貌协会”的。当然，事物总有两面性，撕去脑残粉的疯狂表像，也还有优质而理性的粉丝，追星不仅满足他们精神层面的需求，偶像的力量还引导他们做公益慈善的好事。

追星族最爱的还是娱乐明星。据说，大陆的粉丝圈有许多潜规则。一名标准的合格粉丝，每天必须要完成的任务有微博设立的“超话”签到，为心仪的偶像打榜而协助快速进入排行榜，还要安排时间在偶像的每一条微博下跟贴“控评”，减少负面评论漫延。

韩剧在人们印象中只是“帅哥美女谈恋爱”，是精神童话。

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但让人意外的是，2018年的韩剧似乎缺乏某种大众聚焦的热度，不少由高颜值明星主演的剧作高开低走口碑不佳，明星的颜值效应似乎不那么灵了。明星效应下降，社会题材却开始火热。近期播出的《男朋友》，不难看到在社交网络上观众对其的失望，虽有宋慧乔、朴宝剑出演，也难掩内容假大空，收视率接连下降。

孙艺珍与丁海寅出演的《经常请吃饭的漂亮姐姐》、宋智孝与朴施厚出演的《可爱恐惧》，都因剧情薄弱而遭诟病。

与假大空颜值剧遭吐槽相对应的，是以《Live》、《我的大叔》为代表的社会题材韩剧异军突起：《Live》透过基层警局观察社会百态，苦涩又不失温情的《我的大叔》竟还斩获本年度韩剧豆瓣评分第一名。从2017年的《三流之路》、《今生是第一次》开始，这类反映小人物朴素生活的剧作，开始逐渐为观众所接受。或许是观众对浪漫主义爱情剧的审美疲劳，韩剧正不断拓展包括年轻观众和男性观众在内的用户群体，挖掘更多能引发观众对社会现状思考的题材。在开始出现的韩剧大变局中，2019年又会有哪些发展趋势？