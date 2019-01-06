符传艺‧大马大专是时候往外闯了 进军海外可不是一件容易的事，当中有许多需要考量的因素。首先，大专须探寻可行的生意模式。最安全的做法，是物色合适的合作伙伴；后者除了需要了解当地的经济及社会实况，也必须是愿意投资教育领域的机构（毕竟投资教育机构不如其他领域般高回酬）。大部分在大马的国外大专分校都依据这种模式而设立；拥有本地的合作伙伴在筹集资金方面（主要为应付硬体设施的建设）也较为得心应手。另一种较低成本的模式是依据新加坡的方式——与当地的教育机构如大学或理工学院合作，毕竟可应用现有的硬体设施。

高教领域是一门大生意。自上个世纪的90年代起，许多西方的大专院校开始进驻亚洲各国。毕竟亚洲的人口及经济增长已达到了一定的水平，对高教的需求也愈发明显。

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我国方面，敦马哈迪首次任相时的90年代末就向国外大专伸出橄榄枝，招揽了澳洲及英国的大专在国内开分校。邀请国外大专设分校，主要是因为当初大马只有十来所的公立大学，确实是僧多粥少的情况。往后的20年，我国迎来了10所的国外大专分校；除了澳洲及英国，还包括中国及爱尔兰的大专（敦马哈迪此次任相又招来另3所的日本大专）。这些外国大专的进驻，除了让大马的学子们有更多且学费更低廉的升学管道，也让本土大专得到了健康的竞争，更让我国崛起成为区域的高教中心。

我国的邻国新加坡也于本世纪初迎来一些国际大专，本也朝着区域高教中心的目标前进。但毕竟该国市场体积的局限，高教中心的目标没有很显著的进展。无论如何，国际大专的进驻，也解决了新国大专院校不足的苦境。该国有许多的理工学院（polytechnic）文凭毕业生缺乏机会进入他们的国际顶级大专——新加坡国立大学及新加坡南洋理工大学。

除了东南亚，中东地区也吸引了不少的国际大专的进驻，当中以阿拉伯联合酋长国（阿联酋）及卡达尔最为显著。资料显示，阿联酋共有超过30所的国际大专分校，除了传统的高教强国如英、美、澳等国的大专，也不乏印度及巴基斯坦的大专；而大部分聚集在迪拜及阿布扎比两个较为富裕的城市。卡达尔方面，其教育城（Education City）自90年代末设立以来，有超过10所西方大专（以北美大专为主）设立分校。

话说回头，我国的高教领域自90年代末至今的20年来经历了蓬勃的发展，已呈饱和的趋势。资料显示，我国目前共有20所公立大学、40多所私立大学、30多所大学学院（大多数的私立大学及大学学院源自私立学院的升格），再加上10所的国外大专分校，共超过110所的公私立大专院校。这数目尚不包括30多所的理工学院（好几所已达大学资格），及超过100所的私立学院，数目不可谓不庞大。近年来更有些大专院校的收生人数不堪理想，而面临资金周转的问题。若要继续发展高教领域，本土大专应仔细考量冲出大马，到国外开设分校的可行性。此举除了可让更多的外国人接触到大马的大专体系（及体验大马的多元文化），也能间接地增加到我国留学的外国学子人数，进而让更多国外资金流入大马。数据也显示，自从本世纪初英国大专到大马开分校后，到英国留学的大马学生人数也呈上升的趋势。

当然，进军海外可不是一件容易的事，当中有许多需要考量的因素。首先，大专须探寻可行的生意模式。最安全的做法，是物色合适的合作伙伴；后者除了需要了解当地的经济及社会实况，也必须是愿意投资教育领域的机构（毕竟投资教育机构不如其他领域般高回酬）。大部分在大马的国外大专分校都依据这种模式而设立；拥有本地的合作伙伴在筹集资金方面（主要为应付硬体设施的建设）也较为得心应手。另一种较低成本的模式是依据新加坡的方式——与当地的教育机构如大学或理工学院合作，毕竟可应用现有的硬体设施。

其二，必须鉴定适合开办课程的特定领域（niche area）。比方说，到大马开设分校的国外大专，普遍上都开办工程及商科系，前者虽涉及大量的资金，但能录取到较高数量的学子，及收取较高的学费。

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毕竟大马仍属于发展中国家，家长们较倾向于让孩子们报读属于专业领域的工程科系；非专业课程的收生人数普遍上会相较逊色。值得一提的是，赛城的林国荣创意科技大学早在好几年前就已踏足英国及非洲的博茨瓦纳（Botswana），课程的卖点就为其创意科技。几个月前，教育部长马智礼访问中国时就提出大马的国际伊斯兰大学（IIUM）到西安开设分校的建议。

这确实是个不错的建议，毕竟大马在伊斯兰教育及金融领域方面有不错的成绩，而且西安及其邻近区域拥有数百万名穆斯林人口，希望两国政府能够将此建议加以落实。此外，大马一些大专的工程科系也有相当不错的成绩（有好几个院校的工程科系排名全球百大），要吸引学子应该不会太难。另一个进军海外市场的可行模式，是让各大专精英组成联盟一同进攻海外市场（如各个大专专注于个别强项的工程学科），不久前进驻槟城的爱尔兰医学大专就以此模式进行。

从商业角度来看，进军海外市场可视为蓝海策略。但我们的大专是否已做好万全准备，到海外市场分一杯羹？希盟政府又是否可助本土大专一臂之力，让它们整装待发？让我们拭目以待吧！