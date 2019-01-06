芙文化街及萧隆兴路．牌楼料20日竣工 芙蓉文化街及萧隆兴路的两座牌楼将于1月20日竣工，届时马来文将命名为“Sungai Ujong Walk”，中文为“文化街”。

文化街及萧隆兴路于周六正式在各别路口竖立了牌楼，完成了初步的牌楼框架。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉5日讯）芙蓉文化街及萧隆兴路的两座牌楼将于1月20日竣工，届时马来文将命名为“Sungai Ujong Walk”，中文为“文化街”。

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牌楼工程于今日完成初步的安装工作，在上午11时许，工人便开始安装铁架，过程 中还出动吊车完成安装工作；约中午12时，文化街入口处及萧隆兴路的芙蓉再丰茶餐室旁路口，分别完成了牌楼初步架构。

陈丽群：将进行美化

森州行政议员陈丽群接受《花 城》社区报访问时，证实初步 的牌楼架构已在今日完成，接下来将会 展开美化工程，预计整项工程会于1月 20日完成；换言之，工程来得及在华人 农历新年前竣工。

她指出，在文化街及萧隆兴路设 立牌楼的初期，已初步构思了牌楼名 称，经过各方考量后，决定将牌楼命名 为“Sungai Ujong Walk”；中文名称则 保留用“文化街”，以避免造成民众混 淆。

为了要重新激活芙蓉文化街，希盟 政府执政后更是大刀阔斧，在文化街伫立起亮眼的牌楼，以期打造成观光客前往的文化景点。