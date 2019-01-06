东姑再因阿比丁‧游戏2019年 然而，在我们的国家，公民在理论上必须遵守相同的守则：联邦宪法虽然没有一条“赢”的方法，但是那些遵守宪法的原则以寻求胜利的人，与利用宪法为自己寻求胜利的人之间，仍然存在着重大的区别。

自我在伦敦迎接元旦的日子已经过去十多年了，近年来大多数的跨年都在吉隆坡的屋顶上度过，尽管跨越另一片海洋的悉尼烟火和灯光是一个让人难忘的回忆 - 不仅是眼前实际的景色，还有我在这个星球上最早迎接元旦的回忆。当伦敦开始倒数跨年时，大多数的大马人即将醒来并开始元旦的第一天活动。

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我曾经考虑在伦敦眼观赏著名的烟花秀，但友人说服了我，这些麻烦和价钱是不值得的，特别是天气会在温暖的圣诞节过后几天变得非常寒冷。此外，在电视上才能够好好的欣赏与音乐同步的烟花。

有人批评伦敦市长沙迪克汉将烟花汇演政治化，就在英国国会就脱欧法令进行表决的前几周，这是随着2016年的脱欧公投所推动的脱欧程序，他使用几种欧洲语说出“伦敦是开放的”，并引用欧盟旗帜的颜色。我的英国友人越来越希望进行第二次公投（也许换成不同的提问方式）来试图治愈一个就此问题而分裂的国家：但是，这可能是政治上的方便，在截止日期逼近时避免被谴责为“背叛民主”。

除了政治，烟花汇演本身也很精彩，著名的伦敦眼是烟火秀的中心点，背景是泰晤士河的船只，还有乐团表演着2018年的流行曲目。

而双峰塔为烟花秀提供了绝佳的背景，我一直想知道为什么建筑物本身不能成为烟花发射的专属地点：就像双峰塔在1999年年正式开幕时，或者像迪拜的哈里发塔。

然而，烟花汇演是短暂的，当晚的主题 - 实际上它占了我此程的大部分时间 - 都是在玩棋盘游戏我成长的过程一直都有这些经典游戏的陪伴，如大富翁，拼字游戏，战国风云，拼字涂鸦和棋盘问答，但近年来新的棋盘游戏和纸牌游戏有了巨大的发展（也许在大马最著名的例子是政治风暴）。

在过去的几天里，我一直在玩的还有皇舆争霸（最初发布于2008年），阿瓦隆（2012年），璀璨宝石（2014年）和东方奇观（2017年）。

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这些游戏需要使用大量的策略，不同程度的欺骗，团队合作，破坏和背叛才能获胜，甚至暴露自己道德的真面目：你在多大程度上会破坏别人获胜的机会，而不是以累积所需的卡/金币/代币来以非对抗的方式获胜？

在某种程度上，与人玩棋盘游戏揭露了他们的思想过程，很明显有些人在某些游戏中表现的比其他人更好（当然我也在某些特定游戏中表现较好）。也许政治领袖也应该一起来玩棋盘游戏，而不是在真正的政治舞台上玩游戏：以降低对人民生活的附带伤害。

事实上，每种职业和社会环境中的人都在某程度上玩游戏，在网络游戏上获胜，并采取各式各样的欺骗，团队合作，破坏和背叛来“赢”得比赛：现实世界的差异是，人们定义了什么足以构成他们自己的胜利不幸的是，不是每个人的目标都能够被轻易理解 - 这可能是你离开的时候了，并让那些能够互相理解彼此的人自己玩。

然而，在我们的国家，公民在理论上必须遵守相同的守则：联邦宪法虽然没有一条“赢”的方法，但是那些遵守宪法的原则以寻求胜利的人，与利用宪法为自己寻求胜利的人之间，仍然存在着重大的区别。

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新的一年已经在有关颁发合约，对派系忠诚，以及对未来国家领导的质疑声中展开他们的解决方案将需要我们每一位裁判来监督，以遵循联邦宪法的原则 - 从统治者会议和司法部门到公务员和各种特别委员会 - 尽最大的努力确保大马人最终参与的是同一种游戏，尤其是，确保每个人都能够赢。