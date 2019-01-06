路上遇球迷拦路指导‧狂人竟乖乖受教 赋闲在家的前曼联主帅穆里尼奥返回了伦敦的住处，日前媒体拍摄到他散步时偶遇球迷的一幕，这名球迷似乎还激昂地给“狂人”讲起了战术。

穆里尼奥（左）散步时被球迷拦下“指导”战术，他选择耐心聆听。

（英国‧伦敦6日讯）赋闲在家的前曼联主帅穆里尼奥返回了伦敦的住处，日前媒体拍摄到他散步时偶遇球迷的一幕，这名球迷似乎还激昂地给“狂人”讲起了战术。

广告

从媒体拍摄的画面来看，他先是双手紧握穆里尼奥的手，拦住他以后双手紧握狂人，然后两人就聊了起来，球迷似乎在给他提供一些战术上的建议，说得激动时甚至手舞足蹈地开始比划起来。

开始时穆里尼奥还显得有些不知所措，但随后双手插兜、站得笔直耐心聆听，并没表现出不悦和不耐烦。

也难怪球迷情绪激动，曼联换帅后各项赛事5连胜，大打攻势足球狂进16球，场面十分好看。博格巴、拉什福德等球员也爆发，队内一片欢乐祥和，球迷自然满意得不得了，而这一切都与穆帅时期形成了鲜明对比。

穆帅拒回宾菲加执教

至于穆里尼奥的下一站，目前还不得而知，不过有消息称刚炒帅的葡萄牙豪门宾菲加有意邀请穆帅。2000年9月20日至12月5日，穆帅曾短暂执教过宾菲加，当时他在11场比赛中取得了6胜3和2负、进17球失9球的成绩。然而，穆里尼奥与随后当选的宾菲加新任主席续约谈判破裂，他也因此而很快就交出了教鞭。

按照葡萄牙《记录报》的说法，宾菲加非常欢迎穆帅重回光明球场任教。但根据《葡萄牙体育日报》报道称，宾菲加指定穆帅作为潜在新帅的提议遭到穆帅本人拒绝。