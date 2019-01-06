WhatsApp群组谈论“毒狗大计”．谈话内容外泄引争议 芙蓉新那旺薰衣草高原（Lavender Heights）发生毒狗事件！

罗迪是一只健康的成犬，喜欢偷溜出外，但后来它被发现死在屋后的沟渠。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉5日讯）芙蓉新那旺薰衣草高原（Lavender Heights）发生毒狗事件！短短两周，至少6狗被毒死，部份居民协会成员在手机应用程式WhatsApp群组谈论“毒狗大计”，结果内容外泄，在社交媒体被疯传，引起议论。

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根据有关群组内容，有居民承 认故意准备“加料”的食物，放在住 宅区引诱流浪狗，还声称这些狗“服 毒”后，将感到又热又渴，必须喝 水，而一旦喝水，便会毒发身亡。

有居民求授“下毒招数”

不仅如此，有的居民见状不但没 有萌起怜悯之心，反而在群组里认为 有关毒狗手段是“妙计”，要求对方 开课教授“下毒招数”或扩大下毒范 围。

这些对话内容在社交媒体上传开 后引起讨论，不少人抨击下毒者泯灭 人性，而被毒死的狗只当中不只是流 浪狗，有的是居民爱犬。

无论如何，当地居民决定报警处 理，将要求兽医局介入调查。

罗迪是一只健康的成犬，喜欢偷溜出外，但后来它被发现死在屋后的沟渠。（图：星洲日报）

巴拉：爱犬罗迪“被牺牲”了

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薰衣草高原其中一名居民巴 拉受询时指出，住宅区毒 狗事件是于2周前开始蔓延，而他饲 养的一只黑色成犬罗迪，也在事件 中“被牺牲”。

“我住在这里约8年，这段期间 不曾发生类似事件。我养的狗狗当 中，只有一只养了约7年的罗迪偶尔 会偷偷溜出去，没想到这次居然会 被毒死。”

他解释，2018年年杪，他和家 人趁假期出游，虽然家门都锁了， 但相信顽皮的罗迪还是想到了办法 溜了出去，因此他和家人于12月30 日返家时，找不到罗迪。

误为被蛇咬死

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“我们尝试找，却找不到，结 果12月31日，我发现罗迪死在屋后 沟渠里；基于身上没有任何伤痕， 只是尸体肿胀，我以为它是被蛇咬 到中毒死的。”

他强调，他不曾想过会有人故 意毒死爱犬，直到后来的一两天， 他发现住宅区一只又一只流浪狗死 在路旁，才开始觉得事有蹊跷。

“后来住这区的李先生和苏小 姐也和我说，发现其他狗尸体，其 中李先生解决了两具狗尸，而苏小 姐也埋葬了一只流浪狗的尸体。”

巴拉说，苏小姐是一名会把 狗粮放在家门外，让流浪狗温饱的 人，而发现狗尸的地方就在放置食 物处，因此怀疑是有人故意趁她放 了食物后，偷偷“加料”毒死狗 只。

“苏小姐这么一说，我进一步 肯定，是有人故意毒狗，导致罗迪 遭殃。后来再看到那些在社交媒体 传开的群组谈话内容，我才知晓他 们的残忍手段。”

他指出，基于他不在群组内， 因此根本不晓得是怎么一回事，但 据他所知，居民协会并未有针对住 宅区的流浪狗事件发出任何指示或 通告。

“李先生有一只狗在一年前， 也疑似被毒死，因此他后来就不再 让狗出外，我在罗迪离开后，也把 那些可能让狗有机会溜出去的地 方，阻挡了起来，我不想再有类似 事件发生。”

组织及居民报案促查

无论如何，毒狗事件在社交媒体 传开后，目前已有非政府组织 及拯救动物单位联络了当地居民，并将会 尽量把其他的流浪狗移去安全的地方，希 望能结束这起毒狗悲剧。

此外，这些组织和部份居民也将针 对事件向警方报案，并寻求兽医局采取行 动，对付毒狗者。