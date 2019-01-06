张吉安‧2019，并不如烟 难道乌龟青年非贪不可？元旦日，思绪乱醉，恍一晃，从这段寓言回过神来，手中冷却的面包馨香已慢慢退却，转身瞄了一眼隔几桌的3个大叔，一边喝咖啡乌一边怨声：X的，现在连非法买字、抽根烟都要抓，早知去年投XX，他很好的，都不管这些。”

元旦晨晓，心情愉悦。

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走进老咖啡店，点了两片炭烤面包一杯热奶茶，正想大口好好享用2019的第一份口福之际，传来隔座3个大叔的嘀咕，瞬间，耳际隆隆发响，脑匣子一下子浮出一段多年前，在西马原住民部落，采集过的一段“畲脉族”（Semai）的寓言故事。

听过无数的原住民寓言故事，大多数跟野林各类禽畜有关，譬如他们日常生活常见的鳄鱼、穿山甲、山羊、老虎、鼠鹿等，往往拟人化的性格百态中，藉用寓言叙述着历代族人的神话与哲思。

此时想起一段趣味的寓言，是暗讽乌龟逃不出外壳的传说。

相传在远古森林部落的一条溪边，有一个集中乌龟的聚落，虽然龟民天生有个笨重的外壳，可是它们白天都会钻出壳来自由走动，而且四肢身手相当灵敏，每日随着当时聚落的乌龟长者到深山去觅食，显然长者深受爱戴，龟民亦过着安逸自在的生活。日子久了，聚落里有个乌龟青年看出长者的私心自利，不满它每每在分配食物时，总是将最好的留给亲属，剩下较劣等的则发放给那些阶级较低的龟民。某天，乌龟青年发现不远的沼泽，有一处茂盛浓密的果园，霎时间心生贪念，想独占饱尝，不想长者发现后再带龟民到此处觅食，因此，决意设陷阱来暗算长者。

翌日早晨，正当长者像往常一样带领龟民赴林间觅食之际，突然，乌龟青年在聚落前阻止，向大伙儿禀报野林内突然长满了很多奇怪多刺的棘草，危机四伏，已不再适合走动了，并造谣指长者老早知晓此类棘草随时衍生到它们的聚落，却为了诱导大家继续为它寻食，妄顾大家的安全。乍听下，龟民开始鼓噪，大部分还怀疑长者的为人，纷纷躲进壳内不敢外出，然而，长者当下看穿乌龟青年的诡计，决定随着乌龟青年到林间探个究竟。

万万没想到，长者走着走着，一不小心，真的掉进了乌龟青年老早布好的陷阱，遭棘刺扎得伤痕累累！

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乌龟青年抬着奄奄一息的长者回去，龟民一看，果然信了，纷纷围着伤重的长者不断地痛骂！长者只能流着眼泪，喉咙也哑了，已说不出话来，过不久就含恨而逝。一夜间，龟民决定推选乌龟青年为新长者。为了安全起見，新长者命令大伙儿躲进壳内，没它的批准绝不准外出，如果饿了，就吃溪边的野菜充饥！反讽的是，唯独它每天仍自在地钻出壳来，一人到果园独尝到美味的果实。由于龟民长期听取新长者的指令，不敢再自由走动，渐渐地，体型肉身也越来越大，促使永远困在壳内，出不来，它们也因此失去了判断能力，慢慢地养成惰性，甘受不变，一旦遇到周遭环境的小动静，就即刻缩入壳内，静观其变。最终，那只狡猾自私的乌龟青年眼看龟民行动笨拙，自己也不再回去聚落，丢下躯壳，迁徙在沼泽处，成了后来身手敏捷的“四脚蛇”。

或许乌龟长者是自食其果？

难道乌龟青年非贪不可？元旦日，思绪乱醉，恍一晃，从这段寓言回过神来，手中冷却的面包馨香已慢慢退却，转身瞄了一眼隔几桌的3个大叔，一边喝咖啡乌一边怨声：X的，现在连非法买字、抽根烟都要抓，早知去年投XX，他很好的，都不管这些。”

2019，记得别学龟民，困进笨壳，静观烟尘世界。