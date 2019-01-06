郑钦亮‧烟民并不是怪胎 要知道二手烟对非烟民是一种非常粗暴的侵犯，它来时不让你设防，以迅雷不及掩耳的速度刺激并入侵你的鼻子、肺部和眼睛，轻则可皱眉挥手、转头、拨纸或走开闪避，重则即刻咳嗽叫苦，但是卫生部却是分阶段的温柔方式执法，先警告，半年后先罚500令吉，过后重犯者才被告上庭。

关于禁烟令，朋友传来在网络上看到的一些很搞笑视频，其中一则是烟民拿着软尺出门，当饭后烟瘾来时，便在露天处量出一个离餐桌3公尺的“吸烟区”，然后大大口的饭后一支烟，快活似神仙，接着朋友留言给我：这样抽烟就合法合理。

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另一个比较政治化的说法，新政府不只肢解了华社，团结了穆斯林，还打散了烟民和非烟民的友情。但请别喷我，这句话可不是我说的。

我的老朋友都知道我曾是“超级烟鬼”，在20支装香烟卖价5令吉以下的时代，每次写稿（手写稿的80年代）的时候左手就像是点着永不熄灭的香，一支接一支的，待香烟抽完稿还没有写好，就从烟灰缸里翻找之前压灭的烟蒂，看有没有还可以点上来再抽几口的“余香”，这样的日子过了超过十年，一直到1999年才在一个美好的机缘下戒烟，算一算从学生时代的中一开始到戒烟日，前后当了23年的烟鬼。

所以说，我非常理解烟民那种被“追杀”和“歧视”的心情，那时候也对新加坡意图剿灭烟民的政策当作是不共戴天之仇，还发下毒誓，不到万不得已，绝不踏步新加坡那种鬼地方。

顺便说一说戒烟的好处，一是省钱，二是身边皱眉头和走开的亲朋好友少了，三是衣裤袋子多了一个曾经让香烟霸占的空间，四是玩手机的时候多出一只不再夹住香烟的手，五是不必孤独吃饭，六是身体不受伤害……，当然还有其他一些好处，但有这六样也是不错了吧。

大马比新加坡迟几十年才来真正打烟鬼，并不代表什么先进不先进或醒悟不醒悟，就只是换了新政府之后，有人想要这么做又有权力这么做而已，而且相关部门逐步执行“打烟”的手法，我觉得值得赞扬。

要知道二手烟对非烟民是一种非常粗暴的侵犯，它来时不让你设防，以迅雷不及掩耳的速度刺激并入侵你的鼻子、肺部和眼睛，轻则可皱眉挥手、转头、拨纸或走开闪避，重则即刻咳嗽叫苦，但是卫生部却是分阶段的温柔方式执法，先警告，半年后先罚500令吉，过后重犯者才被告上庭。

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相比起来，政治与教育必须马上分离的政治性决策，有心要为未来创造一个去政治化的教育环境，跟禁烟令一样是为了要塑造未来纯净的天空，但感觉上前者说要就要的手法还是太粗暴了。再说，另一个也是由新政府施行的大专院校学生可论政措施，若将它与“政治与教育需分离”决策比起来，会不会是其中有一个是“怪胎”？

不过7名决议上庭挑战禁烟令的烟民并非怪胎，以前是非烟民被臭烟薰得很辛苦，现在是烟民在外要找个地方好好抽上几口烟变得很辛苦，他们觉得自己是另一种“受害者”，如此而已。