关丹中总特大火药味浓．163反对票否决理事总辞 关丹中华总商会昨午召开“会员特别大会”，投票表决是否同意“要求全体现任理事总辞”，最终以163张票反对现任全体理事总辞；赞成全体总辞共73张，另有4张废票。

（彭亨．关丹5日讯）关丹中华总商会昨午召开“会员特别大会”，投票表决是否同意“要求全体现任理事总辞”，最终以163张票反对现任全体理事总辞；赞成全体总辞共73张，另有4张废票。

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大会议长杨志良宣布，现任 理事会无需总辞可以继续领导， 大会在8时45分开始投票，并于 9时结束，9时45分宣布投票结 果。

这场特别大会于昨晚在关 丹美食家酒楼进行，截至晚上8 时许，出席大会的会员共达250 人。

彭永康抗议离场

大会议长指出，大会当晚共 发出250张选票，但投票的人数 只有240人，除了彭永康自行抗 议离场没有投票之外，另外还有 9人没有投票。

第三次召开的会员特别大 会，从会议开始时就燃烧出浓浓 火药味，除了会员彭永康之外， 王绍云、徐祥强、陈祥耀及刘建 壮等人，都在大会上发言，要求 议长解释为何没有案由及删除提案。

虽然现场有10名志愿警卫团 在现场驻守维持现场的秩序，当 上述几名会员因不满大会议长没 有遵循大会议程站出来发言时， 警卫团也不时出来阻止，避免发 生不愉快事件。

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出席大会的会员在进入会场 时，都必须在手上盖上印章和一 张领取投票表格的号码，进入会 场时必须让警卫团检查后才能进 入。

当晚大会共有2人提名议长 人选，分别是杨志良和彭永康， 出席的会员较后以举手方式选 出议长，杨志良以158人举手赞 同，彭永康只获得20人赞同。

大会昨晚共安排400张椅 子。中华总商会曾于去年8月12 日，11月25日召开特大，昨晚是 第三次召开特大。

彭永康抗议2提案没列议程

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在大会举行之前，会员彭永 康原本要携带蓝牙扩音器进入会 场，以播放作假账的录音内容， 但却遭代总务陈耐宾的阻止。

在大会未进行之前，彭永 康也因为特大没有根据联署签名 要求召开特大3项提案而抗议， 大会只是接纳“投票表决是否同 “要求全体现任理事总辞”，另 外2项分别是重选理事会和重新 调查装修案。

他认为，今次召开的特大是 属于非法的，因为并不是遵循要 求召开特大会员的意愿，且没有 把另外2项提案放在大会议程， 是不公平的。

彭永康在大会上一共6次举 手及走出要求议长让他发言， 但大会议长认为彭氏不断重覆 发言，除了阻止还不开麦让他发 言。

王绍云不满议长阻会员发言

另一名会员王绍云律师也不 满大会议长，他也认为今次的大 会是不合法的，因为大会务必遵 循会员的要求，把会员提出的3 项提案纳入议案中，不可随意删 除。

另外，他要求议长把今次的 事件记录在案，在会员特别大会 上的会员应有发言权，议长是没 有权利阻止会员发言，这个也必 须记录在案。

徐祥强在大会上要求大会议 长必须把要求召开特大的3项提 案，都需要记录在案。

商会法律顾问拿督杜成顺 说，在特大上会员都有权利发 言，大会议长已根据会员的要 求，把他们提出的反对记在案。

“另外，虽然特大会员是有 权利发言，但如果同一个人也不 要一直重覆发言。”

大会投票是在8时45分进 行，并在15分钟投票完毕，今次 大会共提供10个划票处5个投票 箱，和4人计票，3人唱票。

中华总商会会长拿督曾玟 祯指出，对于今次出席的会员以 否决要全体原任理事总辞，感到 欣慰，且感激会员对理事会的信 任。

他感激出席的会员能以站出 来捍卫及声援现任理事会，他们 会积极去处理及解决装修会所事 项。

彭永康：打压我欲盖弥彰

关丹中华总商会会员彭 永康今日发表文告指 出，理事会昨天晚上对他的种 种打压，并不能有效的将贪污 舞弊案扫入地毯下，反而欲盖 弥彰。

他说，昨天召开的第三次 特别会员代表大会是彻底违反 章程与滥权的，所以定论为不 合法规的会议，他将正式向社 团注册局报案。

3选项被剪成1个

他说，第三次特大原本的 议程是有3个选项：1，集体总 辞、2，选出新任领导层、3，重 查有关装修的问题。

他说，诚如他在大会中所 言，整个特大开会通知书把3个 选项剪成一个选项，而且没有 案由，以致有会员以为理事会中 有人包庇犯上风化罪而必须总 辞。

“更可恶的是议长杨志良 竟然表示，其他两个议案留待 以后再开会重议，这在时间上 已经违反了特大的议程必须在 30天内讨论的规定。”

杨志良关掉麦克风阻发言

他说，会员大会本是会员 发表见解的地方，会员自有对 会务发言的权力与义务，更何 况是舞弊案，可是杨志良却把 他的麦克风关掉，虽然商会的 法律顾问也在会上表示杨志良 阻止会员讲话是不应该的立 场，杨志良依然故我，所以他 会在请教律师后采取相应的措 施。

他在文告中也非议大会禁 止他带蓝牙音箱入场，播报理 事商讨如何做假账来寻求在大 会过关的录音，是霸道与打压 真相的做法。

“既然理事会选择不让我 在商会的范畴内将弊案公开讨 论，我在没有办法的情况下，只 能寻求方法将他们法办，为会 员讨回公道。”

他说：“我倒要看看现任 理事，违章胡乱委任外人来担 任理事，进而对我作出攻击，会 有什么下场？这一切都可以暂 且按下不表，留待来日解决。

“我现在却是要看看他们 有什么能耐来处理这个舞弊 案，谁有这个胆色在即将到来 的年度会员大会上，在财务报 表上签字。”

他说，上一届与今届理事 会中的会长、总务、财政与查 账，将是他密切关注的对象。