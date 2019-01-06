徐祥强：不再以情理处理．装修会所案交法庭裁决 关丹中华总商会理事徐祥强强调，自昨晚召开的特大现任理事获得会员支持他们无需总辞，接下来他将不会以 “情”处理，将会把装修会所案件呈交至法庭、社团注册局和反贪污委员会去裁定谁是谁非。

（彭亨．关丹5日讯）关丹中华总商会理事徐祥强强调，自昨晚召开的特大现任理事获得会员支持他们无需总辞，接下来他将不会以 “情”处理，将会把装修会所案件呈交至法庭、社团注册局和反贪污委员会去裁定谁是谁非。

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他已给了理事会多次的机会 公平处理会所装修事件，及要求 全体现任理事总辞，要他们卸下 这个责任，让会员重选新的领导 层，以公平公正的方式去处理问 题。

“既然昨晚有163名不赞同现 任理事会总辞，那唯有把这项闹 得沸沸扬扬的会所装修案交由法 定机构去裁定，如有任何人涉及 舞弊和滥权者，就不要责怪我无 情，不给他们颜面。”

他今午召开新闻发布会时， 如此指出。

指第三次特大违章

“我会在下周陆续把有关案 件分别呈交到法庭、社团注册局 和反贪会。”

他也指称昨晚的特别会员大 会违章，因理事会没有把74名联 署要求召开特大的会员提案纳入 议程内。

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“因此，昨晚我也要大会议 长杨志良把该事项记录在案。”

他说，昨晚也有4至5名加入 商会不足3个月的会员出席大会， 领导层必须作出交代，为何会让 不符合资格的会员进入会场及有 权投票。

没通过提案不能纳议程

另外，他指出，在第二次特 大上，无论是杨志良或彭永康所 主持的会议议程都没有通过，因 此如果下一次再召开特大时，理 事会并不能把装修事项议决案纳 入议程中。