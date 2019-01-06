稻草水牛回到适耕庄·欢迎民众拍照打卡 消失多年的“水牛”回到适耕庄“耕田”，欢迎民众到访，与稻草制成的巨大水牛合影。

黄瑞林（右一）呼吁游客与稻草水牛合影时“温柔以待”，不要恶意破坏稻农的心血。左起为沙白县议员黄亚详及沙白县新村发展协调官谢享存。（图：星洲日报）

（雪兰莪．适耕庄5日讯）消失多年的“水牛”回到适耕庄“耕田”，欢迎民众到访，与稻草制成的巨大水牛合影。

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为了善用稻米采收后留下的大量稻草，适耕庄稻农向槟城农业局代表取经，学习以木头、铁丝网和稻草制成动物模型，其中首个稻草水牛及数只季候鸟正式完工，并送往“阿嬷的家”作为展示。

以稻草包裹外皮的水牛，外型相当精致传神，除了标志性的巨大牛角和画龙点睛的牛尾，硕大浑圆的身型也很讨喜，惟民众受促合影时，注意皮肤会否出现发痒症状。

黄瑞林：水牛曾是农民工作伙伴

行动党适耕庄州议员黄瑞林表示，水牛以前是适耕庄农民的亲密工作伙伴，堪称农夫的最好朋友，惟随着时代持续进步，水牛犁田的工作逐渐被现代化机器取代，水牛也逐渐在稻田绝迹。

他希望透过“稻草水牛”让现代人，尤其是小孩感受过去农耕时代的生活面貌。

“稻草水牛有望成为适耕庄新的拍照打卡地点，但我也希望民众合作，不要恶意破坏稻草水牛，以尽量延长稻草水牛的寿命，让更多游客可以参观与合影，共同打造高素质的旅游水准。”