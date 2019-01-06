英足总杯‧二线队击溃布莱克浦‧枪手客场终摘胜 上半场便梅开二度的维尔洛克以19岁138天之龄成为阿申纳近9年在足总杯破门的最年轻球员，上一位是2010年1月当年19岁零8天的拉姆塞。

阿申纳小将维尔洛克在足总杯第3圈对布莱克浦的比赛中上半场便成功梅开二度，并以19岁138天之龄成为枪手近9年在足总杯破门的最年轻球员。（图：法新社）

（布莱克浦6日讯）英格兰足总杯周六进行第3圈赛事，当中阿申纳客场以3比0轻取英甲球队布莱克浦，顺利晋级下一圈，同时也取得近5场各项比赛客场首胜。

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在刚经历艰苦的魔鬼赛程下，阿申纳此役阵中主将几乎全数休战，仅帕帕斯塔索普洛斯、科拉希纳茨和伊沃比继续首发上阵，原定首发的队长科斯切尔尼赛前因背伤临时缺战，前线“小鬼当家”，另有几名小将坐在替补席上。即使如此，面对弱旅布莱克浦，阿申纳最终仍写意地大胜出线。

维尔洛克近9年最年轻破门枪手

当中上半场便梅开二度的维尔洛克以19岁138天之龄成为阿申纳近9年在足总杯破门的最年轻球员，上一位是2010年1月当年19岁零8天的拉姆塞。

维尔洛克家中3兄弟皆出身于阿申纳青训，大哥马修15岁便遭枪手解约，后来辗转多队后，最终于2015年加入另一豪门曼联，但至今从未代表成年队出赛，而且常年遭外租他队。二哥克里斯5岁便加入阿申纳，16岁便随队参与热身赛，于2016年在联赛杯上演成年队处子秀，但隔年拒绝续约，后来转投葡超宾菲加，现仍在预备队踢球。

而老么维尔洛克也于上赛季得到成年队首秀机会，这赛季出战2场欧联赛事，并踢进职业生涯首球，此番在足总杯更是独进2球，若非终场前破门被判越位，他还可能上演帽子戏法。在维尔贝克伤愈归队遥遥无期下，威尔洛克或有机会成为主帅伊梅利在奥巴梅扬和拉卡萨特之外的另一前锋人选，并得到更多比赛时间。

而科斯切尔尼的伤退，无疑对后卫伤病情况仍未完全舒缓的阿申纳来说是重大打击，伊梅利也只能希望前者伤势无碍在联赛出战，但冬季市场引进中卫看来是板上钉钉的课题。