曝钮承泽拍床戏只戴保险套·柯奂如长文痛诉性暴力 台湾导演钮承泽爆出在拍摄期间涉嫌性侵女性工作人员，连带扯出他过去强逼女星柯奂如在《情非得已之生存之道》拍摄全裸床戏的丑事被翻出。柯奂如选择在6日凌晨以长文还原心情，她更透露当时只贴着胸贴，对方则是戴着保险套就拍摄，她坦言，“当时我觉得自己好脏，我拚命地想洗掉那触感、那记忆，所有的一切。”

（台湾．台北6日讯）台湾导演钮承泽爆出在拍摄期间涉嫌性侵女性工作人员，连带扯出他过去强逼女星柯奂如在《情非得已之生存之道》拍摄全裸床戏的丑事被翻出。柯奂如选择在6日凌晨以长文还原心情，她更透露当时只贴着胸贴，对方则是戴着保险套就拍摄，她坦言，“当时我觉得自己好脏，我拚命地想洗掉那触感、那记忆，所有的一切。”

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因为在片场的经历，柯奂如回家后已经不适到无法跟男友说清楚发生什么事，她表示，“我不知道该怎么帮助自己能好过一点，那晚，我唯一想到的方式，就是请男友和我发生关系，甚至粗暴一点也无所谓，我希望能藉此覆盖掉对方在我身上、脑中的记忆……”就算是到的剪接期，让电影以目前的版本问世，仍让她不懂为何当初要如此裸露的拍摄。

柯奂如表示因为对方是导演身兼男主角，现场并没有能下更多指令的人，她也只能接受。而第一次的道歉更是伴随许多不理性的言论，最后一次的道歉竟然是提议应该开一个关于拍摄床戏的座谈会，让她无法置信。

柯奂如反问：“当您眼里只有自己时，是很难有空间去感受到其他人的。这样其实是蛮干的过程下，真的能达到您希望的结果吗？这其中是否有需要再思考的地方呢？”最后则是感谢身边家人朋友的一路陪伴。