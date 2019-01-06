关丹米昔拉路慈济环保站．资源回收救地球 资源回收、循环再用并不难，如果人人都有环保醒觉，主动学习并积极响应，大家都可当 环保菩萨，在环保救地球的努力上献力。

每逢星期三及星期六上午，以及 星期一晚上的开放时间，志工们都会集合在资源回收站，协助分类，并清理出 一批无法回收再循环的垃圾。（图：星洲日报）

（彭亨．关丹5日讯）资源回收、循环再用并不难，如果人人都有环保醒觉，主动学习并积极响应，大家都可当 环保菩萨，在环保救地球的努力上献力。

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在过去十多年来，由慈济及志工们携手经营的关丹米昔拉路慈济环保站，通过推动社区环保教育及定期进行的资源回收、分类工作，有效地纾缓了垃圾的生产，也通过转售予回收 商，把它转为慈济活动基金，再通过各种形式回馈于民众，一 举多得。

志工谨慎地为回收物品进行分类，供回收商收购后，进行循环。（图：星洲日报）

黄贵珍：设分类回收笼让民众投入

慈济环保站站长黄贵珍受询时指出，该环保站所回收的资 源分为纸类、衣服、塑料及金属4大类。不接受回收的物品则包 括枕头、床褥、玻璃品、木器家具、鞋子、内衣裤、瓷器、保 丽龙、橡胶品及玩具。

“为了方便人们捐献可回收的资源，环保站于围墙处设立 4个物品分类回收笼。在回收站没有开放的时段，人们可通过围 墙直接把纸类、衣服、塑料及金属等物品分类投入回收笼里。

回收站偶尔接收到仍然可良好操作的电器及玩具，虽然这些都不能送去循环，却可转卖给二手货品收购商。（图：星洲日报）

“不过，也有许多民众疏忽，把不能回收的玻璃品也投入 回收笼内，导致玻璃品摔破形成大量碎片，志工之后到来处理 时也常不慎割伤。希望民众多注意，以避免对志工服务产生不 必要的负担和伤害。”

回收站只接受印有PET及PP材料标志的塑胶物品。（图：星洲日报）

她补充，该回收站所接受回收的塑料只限印有PET及PP材 料标志的塑胶物品，至于其他类别的塑料包括硬塑胶类，由于 不能回收，只能当垃圾处理。

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环保站于围墙处设立4个物品分类回收笼，人们可通过围墙直接把纸类、衣服、塑料及金属等物品分类投入回收笼里。（图：星洲日报）

吁捐资源前先自行处理

另外，她也希望人们捐出资源前，可自行处理纸箱，如清 除纸箱上的塑料贴纸及钉子、捆扎及分类，一来志工的分类工 作才能进行得更顺畅。

她说，目前慈济在关丹有两个资源回收站，除了米昔拉 路，另一个回收站设于关丹甘榜爪哇。同时，慈济志工们也定 期每月一次在市内8个资源回收点向民众收集可回收的资源。

慈济环保站站长黄贵珍仔细为记者解说可回收塑料品的分类。（图：星洲日报）

资源分类需20志工协助

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黄贵珍披露，由于资源分类的工作繁重，因此每一次进行 分类时，她们都需要至少十多至二十名志工帮助，因此，任何 人有兴趣协助，成为志工之一，可以在回收中心开放时段到来 帮忙。而其他有经验的志工也会教导如何分类。

回收站收集轮椅及拐杖等辅助用品，供有需要者借用。（图：星洲日报）

她表示，除了4大类可回收资源以外，她们也接收过诸如轮 椅、拐杖及4脚步行辅助器，她会把这些器材收藏妥当，可供有 需要的民众借用。如果不需要了，只需退还予该回收站，可再 转借给其他有需要的人士。

“有时候，我们也会收到虽然旧了，但仍然可良好操作的 电器及玩具，虽然这些都不能送去循环，却可转卖予二手货品 收购商。如果一些大德喜欢，他们也可随喜捐献结缘。”

她说，由于慈济环保站操作多年并且拥有一定的经验，因 此不时会有学生到来参观及访问，以了解有关环保及资源回收 的知识。