关丹米昔拉路慈济环保站．资源回收救地球
关丹米昔拉路慈济环保站．资源回收救地球
（彭亨．关丹5日讯）资源回收、循环再用并不难，如果人人都有环保醒觉，主动学习并积极响应，大家都可当 环保菩萨，在环保救地球的努力上献力。
在过去十多年来，由慈济及志工们携手经营的关丹米昔拉路慈济环保站，通过推动社区环保教育及定期进行的资源回收、分类工作，有效地纾缓了垃圾的生产，也通过转售予回收 商，把它转为慈济活动基金，再通过各种形式回馈于民众，一 举多得。
黄贵珍：设分类回收笼让民众投入
慈济环保站站长黄贵珍受询时指出，该环保站所回收的资 源分为纸类、衣服、塑料及金属4大类。不接受回收的物品则包 括枕头、床褥、玻璃品、木器家具、鞋子、内衣裤、瓷器、保 丽龙、橡胶品及玩具。
“为了方便人们捐献可回收的资源，环保站于围墙处设立 4个物品分类回收笼。在回收站没有开放的时段，人们可通过围 墙直接把纸类、衣服、塑料及金属等物品分类投入回收笼里。
“不过，也有许多民众疏忽，把不能回收的玻璃品也投入 回收笼内，导致玻璃品摔破形成大量碎片，志工之后到来处理 时也常不慎割伤。希望民众多注意，以避免对志工服务产生不 必要的负担和伤害。”
她补充，该回收站所接受回收的塑料只限印有PET及PP材 料标志的塑胶物品，至于其他类别的塑料包括硬塑胶类，由于 不能回收，只能当垃圾处理。
吁捐资源前先自行处理
另外，她也希望人们捐出资源前，可自行处理纸箱，如清 除纸箱上的塑料贴纸及钉子、捆扎及分类，一来志工的分类工 作才能进行得更顺畅。
她说，目前慈济在关丹有两个资源回收站，除了米昔拉 路，另一个回收站设于关丹甘榜爪哇。同时，慈济志工们也定 期每月一次在市内8个资源回收点向民众收集可回收的资源。
资源分类需20志工协助
黄贵珍披露，由于资源分类的工作繁重，因此每一次进行 分类时，她们都需要至少十多至二十名志工帮助，因此，任何 人有兴趣协助，成为志工之一，可以在回收中心开放时段到来 帮忙。而其他有经验的志工也会教导如何分类。
她表示，除了4大类可回收资源以外，她们也接收过诸如轮 椅、拐杖及4脚步行辅助器，她会把这些器材收藏妥当，可供有 需要的民众借用。如果不需要了，只需退还予该回收站，可再 转借给其他有需要的人士。
“有时候，我们也会收到虽然旧了，但仍然可良好操作的 电器及玩具，虽然这些都不能送去循环，却可转卖予二手货品 收购商。如果一些大德喜欢，他们也可随喜捐献结缘。”
她说，由于慈济环保站操作多年并且拥有一定的经验，因 此不时会有学生到来参观及访问，以了解有关环保及资源回收 的知识。
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