蔡文铎：方便处理所需 . 华小 宗教学校应设特别单位 晋汉连省津贴华小董联会会长蔡文铎指出，州政府目前有其他宗教单位（UNIFOR）

筹委会主席田松茂（左）在砂地方政府及房屋部长沈桂贤及晋汉连省津贴华小董联会会长蔡文铎（右）的见证下，赠送书法给中国驻古晋总领馆，并有中国驻古晋副总领事张阳（右二）代领，以感谢总领事程广中义务挥毫两百多副春联，为华教出力。

（古晋6日讯）晋汉连省津贴华小董联会会长蔡文铎指出，州政府目前有其他宗教单位（UNIFOR），并希望在未来日子，州政府能够成立华小及宗教学校特别单位，来负责处理华小及其他学校的需要。

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“华小每一年需要向华社筹款，以维持学校的硬体设施、扩建及搬迁经费。在2018年教育特别拨款中，全砂168所华小获得总数939万令吉的拨款，对于整体的需要，这笔款项可以说是杯水车薪。”



蔡文铎昨日在晋汉连省津贴华小董联会所举办的“春联推展礼”上致词时，如是表示。



他续称，单单晋汉连省的56所华小当中，53所华小提出超过1000万令吉的拨款申请，最终53所华小总共只获得303万令吉拨款，总得来说，大概只能满足3分之1的要求。



沈桂贤将提蔡文铎建议给砂政府



针对蔡文铎的建议，代表砂副首长拿督阿玛道格拉斯出席推展礼的砂地方政府及房屋部长拿督沈桂贤在致词时回应，将把蔡文铎的建议上达，并认为有关建议是很应当的。



由于道格拉斯不克出席推展礼，其讲稿由沈桂贤代读，在致词中，道格拉斯表示砂政府支持华教不遗余力，包括拨地及协助迁校。

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他说，州内华小新生入学逐年提高，不仅如此，土著生入学率也呈上升趋势，甚至一些华小土著生人数比华裔学生还要多。



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



