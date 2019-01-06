“游摩洛哥巧遇希山”．阿兹敏：没谈政治 公正黨署理主席兼經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里強調，他與巫統森波浪區國會議員拿督斯里希山慕丁沒有進行任何政治討論，只是兩家人剛好都在摩洛哥旅行便巧遇了。

阿兹敏：只是两家人刚好都在摩洛哥旅行，并在那里巧遇。（档案照）

阿兹敏强调，他与巫统森波浪区国会议员拿督斯里希山慕丁没有进行任何政治讨论，只是两家人刚好都在摩洛哥旅行，并在那里巧遇。

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“我没有和希山慕丁一起去旅行，是和他在摩洛哥巧遇。”

阿兹敏出席士毛月EcoMajestic的Simfoni公寓“我的雪兰莪房屋计划”移交钥匙仪式后受访时，表示自己与希山慕丁已经认识几十年，两人的好交情是众所周知的事。

“我和希山慕丁的关系要从几十年前追溯起，不是什么新鲜事，要记得，即便我还是那个（反对党）职位的时候，希山慕丁长子结婚，我是唯一参与的反对党。”

“我们要文明一点，不要认为见面就一定与政治讨论有关，没有。”

询及希山慕丁与他的好关系会否转变成政治合作，阿兹敏说：“为了国家好，我们要和所有人交好，我们要更具包容性。”

去年12月底，阿兹敏的儿子阿米尔在推特上载两家人的大合照，并写道：“我们的家庭重聚了。”

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这张照片恰巧是在阿兹敏批评安华委任党职后曝，加上希山慕丁被指协助马哈迪掀起巫统退党潮，让人难免有所揣测。