没进行政治讨论·阿兹敏：摩洛哥旅行巧遇希山 公正黨署理主席兼經濟事務部長拿督斯里阿茲敏阿里強調，他與巫統森波浪區國會議員拿督斯里希山慕丁沒有進行任何政治討論，只是兩家人剛好都在摩洛哥旅行便巧遇了。

（加影6日讯）公正党署理主席兼经济事务部长拿督斯里阿兹敏阿里强调，他与巫统森波浪区国会议员拿督斯里希山慕丁没有进行任何政治讨论，只是两家人刚好都在摩洛哥旅行便巧遇了。

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“我没有和希山慕丁一起去旅行，是和他在摩洛哥巧遇”。

他今日在士毛月EcoMajestic的Simfoni公寓“我的雪兰莪房屋计划”移交钥匙仪式担任开幕嘉宾，较后受访时表示自己与希山慕丁已经认识几十年，两人的好交情是众所周知的事。

“我和希山慕丁的关系要从几十年前追溯起，不是什么新鲜事，要记得，即便我还是那个（反对党）职位的时候，希山慕丁长子结婚，我是唯一参与共襄盛举的反对党“。

“我们要文明一点，不要认为见面一定与政治讨论有关，没有。”

询及希山慕丁与他的好关系会否转变成政治合作，阿兹敏说：“为了国家好，我们要和所有人交好，我们更具包容性。”

他也指出，自己在摩洛哥家庭旅行时，也遇到很多大马人，比如在当地求学的我国学生和游客，但都没有被炒作或延伸出问题。