2021年砂选举 . 希盟夺权时机？ 土保党副主席拿督阿都卡林嘲讽砂公正党主席巴鲁比安可以继续做梦，并指砂选民并不像他认为的那样愚蠢。

土保党副主席阿都卡林讽砂公正党主席巴鲁比安可以继续做梦，并指砂选民并不像他认为的那样愚蠢！

（古晋6日讯）土保党副主席拿督阿都卡林嘲讽砂公正党主席巴鲁比安可以继续做梦，并指砂选民并不像他认为的那样愚蠢。

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他针对砂公正党主席巴鲁比安指2021年砂州选举是希盟最好执政砂拉越的时机，接受星洲日报记者访问时，调侃巴鲁比安可以喜欢说什么就什么。



“在每次选举前他都会这么说，但是我们都知道之后的结果。做梦是一个人的自由，没有什么错，但砂拉越选民绝不是他想像的那样愚蠢。”



黄庆伟：民众盼望新局



砂行动党副主席黄庆伟则相信许多砂拉越人都有一种希望看到砂政局被翻新的情绪，希望看到砂拉越与联邦政府同步，以廉洁施政来治理砂拉越，这样砂拉越就不会继续被一些特定的家庭剥削资源，大家都有机会在自己的土地上讨生活。



他指出，砂政党联盟就是前国阵，已执政几十年，导致砂拉越人权力不断被侵蚀，直到去年509联邦政府换了后，才看到有内阁委员会成立，讨论砂沙权力下放。



“政党轮替能让砂拉越政局焕然一新，出现制衡局面。政治上制衡很重要，因为人民可以在两线政党较量中得到很大益处，有竞争就有进步。而，一党独大的结果，就是霸权的产生。”

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符祥威：砂政权不交西马人



为保护砂主权，人联青秘书长符祥威相信砂拉越人，尤其是城市选民，都不愿看到砂政权落入马来亚党的手里。



他说，砂希盟必须听令联邦，自509希盟政府上台后，许多事都已经证明，来自砂希盟的议员对联邦政策，要不静静默不出声，要不极力转移视线甚至自圆其说。



他指出，无可否认的是，若希盟到时还存在，无分裂，无论由谁领军当首相，可以肯定的是，他们一定会倾全国之力，拿下天然资源丰富的砂拉越，以更进一步瓜分砂资源包括石油、天然气与木材等。

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（新闻来源：砂拉越星洲日报。邱美丝、谢伟欣 / 报导）









人联青秘书长符祥威相信砂拉越人，尤其是城市选民，为了保护砂主权，都不愿看到砂政权落入马来亚党的手里。



砂行动党副主席黄庆伟指砂人民希望看到砂政局翻新的情绪，希望看到更好的砂拉越。