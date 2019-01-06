英足总杯‧莫拉塔双弹开拓森林‧小法蓝狮最后的舞台？
英足总杯‧莫拉塔双弹开拓森林‧小法蓝狮最后的舞台？
（英国‧伦敦6日讯）英超豪门“蓝狮”切尔西昨日凭借莫拉塔梅开二度下，主场以2比0小胜英冠队诺丁汉森林，轻松闯过英足总杯第3圈，但中场大将“小法”法布雷卡斯却很可能迎来告别，离队他投。
本赛季为卫冕而战的切尔西在大轮换下，没有悬念地战胜诺丁汉森林，首发出场的莫拉塔终结了1个月球荒，同样登场的18岁小将奥多伊助攻梅开二度，成了球队11年以来第一位在单场比赛2次助攻的20岁以下球员。
而佩戴队长袖标出战的小法表现敬业，下半场第85分钟被换下时，队友们纷纷上前跟他拥抱送别，加上全场观众送上热烈掌声，让他下场时抑制不住流下了眼泪，毕竟这可能是他在蓝狮生涯的最后一战。
小法或加盟摩纳哥
多家媒体报道其会加盟法甲球队摩纳哥，与该队主帅亨利兼昔日阿申纳队友再次合作。本赛季，法布雷卡斯没有得到主帅萨里赏识，成了边缘人物，是他出走的最大原因。
算起来，小法已经是英超元老级人物，英格兰生涯一共出场501次。他在2003年、16岁时就来到英格兰加盟阿申纳，为球队多次出场，直到2011年短暂离开回归母队巴塞罗纳。
3年后，他再次重返英伦投向了切尔西怀抱，随队获得了2次英超冠军奖杯，成功收齐英格兰奖杯“全满贯”（包括英超、英联赛杯、英足总杯冠军），已无遗憾。
莫拉塔表现获赞赏
赛后，切尔西助教库迪奇尼赞扬了莫拉塔的表现，认为此子能够在一个赛季打进20球。他说：“莫拉塔很努力，我们知道他可能会进球（结果做到了），他有能力单赛季收获20球，大家确信他能做到这点。”
谈到法布雷卡斯赛后泪洒赛场，疑似向蓝狮球迷告别，库迪奇尼表示：“如果这是告别战的话，法布雷卡斯在球迷面前表现不错。”当被问到另一功勋兼队长卡希尔也存在离队可能性，库迪奇尼透露前者会在下周召开新闻发布会，届时应会公布去向。
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