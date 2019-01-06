英足总杯‧莫拉塔双弹开拓森林‧小法蓝狮最后的舞台？ 本赛季为卫冕而战的切尔西在大轮换下，没有悬念地战胜诺丁汉森林，首发出场的莫拉塔终结了1个月球荒。

法布雷卡斯被换下场时向场边给予热烈掌声的切尔西球迷竖起大拇指，感谢多年来的支持，他可能很快加盟摩纳哥，展开生涯新篇章。（图：美联社）

（英国‧伦敦6日讯）英超豪门“蓝狮”切尔西昨日凭借莫拉塔梅开二度下，主场以2比0小胜英冠队诺丁汉森林，轻松闯过英足总杯第3圈，但中场大将“小法”法布雷卡斯却很可能迎来告别，离队他投。

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本赛季为卫冕而战的切尔西在大轮换下，没有悬念地战胜诺丁汉森林，首发出场的莫拉塔终结了1个月球荒，同样登场的18岁小将奥多伊助攻梅开二度，成了球队11年以来第一位在单场比赛2次助攻的20岁以下球员。

而佩戴队长袖标出战的小法表现敬业，下半场第85分钟被换下时，队友们纷纷上前跟他拥抱送别，加上全场观众送上热烈掌声，让他下场时抑制不住流下了眼泪，毕竟这可能是他在蓝狮生涯的最后一战。

小法或加盟摩纳哥

多家媒体报道其会加盟法甲球队摩纳哥，与该队主帅亨利兼昔日阿申纳队友再次合作。本赛季，法布雷卡斯没有得到主帅萨里赏识，成了边缘人物，是他出走的最大原因。

算起来，小法已经是英超元老级人物，英格兰生涯一共出场501次。他在2003年、16岁时就来到英格兰加盟阿申纳，为球队多次出场，直到2011年短暂离开回归母队巴塞罗纳。

3年后，他再次重返英伦投向了切尔西怀抱，随队获得了2次英超冠军奖杯，成功收齐英格兰奖杯“全满贯”（包括英超、英联赛杯、英足总杯冠军），已无遗憾。

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莫拉塔表现获赞赏

赛后，切尔西助教库迪奇尼赞扬了莫拉塔的表现，认为此子能够在一个赛季打进20球。他说：“莫拉塔很努力，我们知道他可能会进球（结果做到了），他有能力单赛季收获20球，大家确信他能做到这点。”

谈到法布雷卡斯赛后泪洒赛场，疑似向蓝狮球迷告别，库迪奇尼表示：“如果这是告别战的话，法布雷卡斯在球迷面前表现不错。”当被问到另一功勋兼队长卡希尔也存在离队可能性，库迪奇尼透露前者会在下周召开新闻发布会，届时应会公布去向。