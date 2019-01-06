仄尼里： 来届州选或赢多 .10席 希盟执政砂梦想过大 砂大政治系教授兼政治分析员仄尼里阿米尔预料，砂政党联盟或在来届州选举再丢失另10个州议席

砂大政治系教授兼政治分析员仄尼里阿米尔相信，希盟在庞大资源及竞选机制下，在来届州选有机会拿下另10个或以上州议席，但若要执政砂拉越，希盟的“梦想过大”。

（古晋6日讯）砂大政治系教授兼政治分析员仄尼里阿米尔预料，砂政党联盟或在来届州选举再丢失另10个州议席，让希盟取得20州席进账，惟仍不足于丢失执政权。不过，来届州选举可能是砂州有史以来最激烈的选举。

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砂盟仍可保政权



砂有82州席，砂政党联盟（前砂国阵）现拥72席，希盟10席，若如仄尼里阿米尔所言，希盟成功再夺10席，席位将增至20席。但砂政党联盟仍持62席，依然是守住执政权。



仄尼里阿米尔接受星洲日报记者访问时说，希盟在来届州选肯定投入庞大资源到砂州选举，甚至启动前所未有的竞选机制，西马众希盟领袖肯定倾巢而出来砂扎营，动员最大人力、物力等以期夺下砂执政权。



他不否认希盟将在州选掀起广大涟漪，甚至有机会拿下另10个或以上州议席，但若要执政砂，他则认为希盟的“梦想过大”。



州选谁主浮沉 看砂人本土情结



与此同时，在谈及人联党及正申请易名的联民党（砂团结党），在来届州选举能否延续2016年州选举“阿德南效应”保住现有州议席，仄尼里阿米尔认为，这视砂拉越人对本土情结情绪能否被推上最高点。

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他说，来届州选将是砂拉越与联邦的角力战，尤其是近年来越来越高涨的“砂拉越人情绪”，肯定会继续在选举中发酵。砂拉越政党联盟不会放过这个机会，势必将该情绪推向高点。



砂盟或失一些土著区



“虽然砂政党联盟可能会失去一些土著选区，不过依然能在大多数郊区选区获胜，尤其是以马来人及马兰诺选民为主的地区，依然会给土保党支持。”



他也预料以华裔选民为主的选区，依然会继续给行动党支持，这也意味着人联党及联民党（砂团结党）所出战选区一如既往将陷入苦战或处于危险。

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他说，来届选举可以说是砂州选民在衡量希盟执政联邦的表现，及衡量重新出发的砂政党联盟能为砂拉越带来些什么，尤其是本土情结，在以“砂拉越人的砂拉越”为重之间去做出选择。



希盟诺言未兑现



仄尼里阿米尔说，希盟在执政联邦后也面对竞选宣言迟迟未兑现的考验，尤其希盟在大选前许下太多无法兑现的诺言。



“单单涉及到砂拉越州的竞选宣言就有32项，但是许多都未能落实，包括20%石油开采税。”



他说，人民肯定会对他们的言行进行评估，一旦人民对他们的表现不满意，那么希盟来届州选举将面对大挑战，包括如何去说服砂拉越人。



（新闻来源：砂拉越星洲日报。谢伟欣、邱美丝 / 报导）



