公正党有人阻安华任相‧阿兹敏：我不知情 公正党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里表示，他对公正党党内是否有人阻止公正党主席拿督斯里安华接棒成为第8任首相，毫不知情;然而，他强烈要求希盟领袖停止发表相关的政治言论，因为人民已经感到厌烦和厌倦。

（图：档案照）

（加影6日讯）公正党署理主席拿督斯里阿兹敏阿里表示，他对公正党党内是否有人阻止公正党主席拿督斯里安华接棒成为第8任首相，毫不知情;然而，他强烈要求希盟领袖停止发表相关的政治言论，因为人民已经感到厌烦和厌倦。

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“我不知道有这样的（政治）发展”。

他表示，自己如今身为政府的一份子，他当然支持马哈迪的领导。

“我是政府的一份子，我有责任支持马哈迪领导国家，这也是（希盟）共识”。

阿兹敏出席士毛月EcoMajestic的Simfoni公寓“我的雪兰莪房屋计划”移交钥匙仪式后受访时说，希盟在选前的共识是由敦马哈迪担任首相，接<7740>由安华接棒。

“这个共识依然生效，只是我个人依照人民的情绪认为，停止这些言论吧，因为我们应该专注于国家发展，让国家的财务状况复苏，减少人民的生活开销，还有人民受到良好照顾。”

“这应该是当今政府的责任，这也是敦马正在做的事，我们内阁的重心在于国家发展，停止这些政治言论。”

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“第14届全国大选才刚结束，这是61年来第一次，全体大马人无论来自什么种族和宗教，决定换政府，我们的责任是尊重人民的意愿，实现人民的展望，为什么他们要改变？不是为了让我们为了政治而起争执。”

“不，停止吧！人民已经感到厌烦及厌倦，当政治领袖还满口政治的时候，人民要看到的是持续性的发展，经济复苏，物价下跌和生活开销的舒缓，这才是当今政府要摆在第一位的事“。