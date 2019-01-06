杂货店主拾金不昧·归还顾客装2千令吉钱包 杂货店店主拾金不昧，将装有2000令吉的钱包原封不动奉还，让失主感动不已！

（霹雳。怡保6日讯）杂货店店主拾金不昧，将装有2000令吉的钱包原封不动奉还，让失主感动不已！

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这则暖心事件就发生在霹雳怡保文冬镇（Buntong）的一间传统杂货店。

根据星报报道，女药剂师哈布丽特在周五傍晚乘坐丈夫的车子到他的工作地点时，路过文冬镇一家传统杂货店，她便下车进去购买一瓶醋。

由于当时她没有零钱在身，于是向丈夫拿了钱包付费，随后便回到车上继续车程。

岂料，哈布丽特的丈夫当晚回到家中，才发现钱包不见了。两人仔细想回一遍，才推测钱包是在杂货店买东西时遗留在该处。

哈布丽特立即致电给一名在杂货店附近地点工作的朋友，后者随即前往杂货店向店主询问后，店主表示该钱包正原封不动地被她保管着。

哈布丽特隔天到该杂货店领回丈夫的钱包时，也不忘大大赞扬店主普拉玛娃蒂的善举，并对她拾金不昧的精神深表感激。

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已经营该店长达34年的57岁店主普拉玛娃蒂在受访时表示，当晚哈布丽特离开后，另一名顾客发现该钱包遗留在柜台旁的一个糖果罐子盖上方。

“我收起那个钱包，用塑胶圈将它绑起来，然后存放在柜台后方的神台上。”

普拉玛娃蒂指出，这不是第一次有顾客将财物遗留在她的店内，曾有顾客将手机，车匙，钱包等物品留在店里，而她都会暂代保管，等待失主前来领回。

“我的已故父亲教我要诚实，上天才会善待我们。”